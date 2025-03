Schweres Erdbeben in Südostasien: Ein Augenzeuge aus BW berichtet

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,7 hat am Freitag Südostasien erschüttert. Das Epozentrum des Bebens lag in Myanmar. Auch in Thailand stürzten in Folge des Erdbebens Häuser ein. Steffen Sinn, der für ein Unternehmen aus Künzelsau (Hohenlohekreis) in der thailändischen Hauptstadt Bangkok arbeitet, erzählt, wie er vor Ort das Unglück erlebt hat.