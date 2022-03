Teil-Impfpflicht gilt nun auch in BW: Das sollte man zum Start wissen

Die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen steht auch in BW vor dem Start. Doch zu abrupten Kündigungen von umgeimpften Mitarbeitenden wird es nicht so bald kommen.

Ab Mittwoch gilt die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal. Das bereits im Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz legt fest, dass Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März einen Impf- oder Genesenen-Nachweis, vorlegen müssen - oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können.

Baden-Württemberg setzt die Teil-Impfpflicht um

Die Debatte um die Teil-Impfpflicht und Details ihrer Umsetzung hatte anfangs auch die baden-württembergische Landesregierung gespalten. Nach einem Vorstoß der CDU einigte man sich letztlich, dass man sie "sachgerecht" umsetzen werde, wie es Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) formulierte.

Betroffen von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sind etwa Kliniken, Pflegeheime, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungsdienste, Reha-Einrichtungen, Behindertenwerkstätten und ambulante Pflegedienste sowie Diätassistenten und Physiotherapeuten. Die Impfpflicht greift auch für ehrenamtlich Tätige und Praktikanten, regelmäßig in Einrichtungen kommende Handwerker und Friseure. Nicht erfasst sind dagegen Postboten oder Paketzusteller und Handwerker, die nur für einmalige Aufträge kommen.

Fälle werden von den Ämtern individuell geprüft

Rund 784.500 Stellen im Gesundheitswesen zählt das Statistische Landesamt (Stand: 2019) in Baden-Württemberg. Auf wie viele Beschäftigte in Baden-Württemberg nun Probleme zukommen könnten, ist nicht klar. Genaue Zahlen gibt es nur für den Pflegebereich: Hier sind sind 88,4 Prozent vollständig gegen Corona geimpft. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sagte dazu: "Obwohl medizinischem Personal und Pflegepersonal bereits zu Beginn der Impfkampagne ein Impfangebot unterbreitet wurde, bestehen erhebliche Impflücken bei dieser Personengruppe."

Mithilfe eines Online-Portals sollen die Angaben zu Ungeimpften an die örtlichen Gesundheitsämter weitergeleitet werden. Allerdings kann es in der Praxis dauern, bis ungeimpfte Beschäftigte Bußgelder zahlen müssen oder Betretungs- oder Tätigkeitsverbote verhängt werden. Denn diese dürfen grundsätzlich erst einmal weiterarbeiten, bis das Gesundheitsamt individuell über die Fälle entschieden hat. Wer zum Beispiel einen medizinischen Grund nachweisen kann, braucht nicht mit Konsequenzen rechnen, wenn er sich regelmäßig testen lässt.

Daher wird zumindest kurzfristig kein Personalmangel die Folge sein, denn die Behörden sollen laut Sozialministerium auch die Versorgungssicherheit im Blick haben. Bis über alle Anträge entschieden ist, kann es zwei bis vier Monate dauern.

Kritik an der Teil-Impfpflicht

Über die einrichtungsbezogene Impfpflicht gibt es bei den Einrichtungen keinen Konsens. Pflegeheime haben auch verschiedene Argumente gegen sie vorgebracht. Manche befürchten aufgrund der dann fehlenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernsthafte Einschnitte für das Pflegesystem und große Mehrbelastungen für die Gesundheitsämter. Andere befürchten eine Stigmatisierung der Berufsgruppe und warnen, dass die Corona-Gefahr für die Bewohner auch von außerhalb, zum Beispiel von Angehörigen, kommen könnte und befürworten eine allgemeine Impfpflicht.

Stiftung Patientenschutz fordert Notfallplan für Corona in Heimen

Die Stiftung Patientenschutz sieht mit der Impfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal die Probleme nicht gelöst. Die Pandemie in der Alten- und Krankenpflege werde damit nicht beherrschbar, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies darauf, dass die derzeitigen Impfstoffe die Verbreitung der aktuellen Corona-Variante kaum stoppen könnten. "So bleibt es ein gefährliches Spiel mit Leib und Leben, solange sich infizierte und nicht infizierte Heimbewohner ein Zimmer teilen müssen."

Brysch forderte, Infizierte und nicht Infizierte strikt voneinander zu trennen. Was in Pflegeheimen praktisch nicht möglich sei. Nötig seien deshalb lokale Ausweichquartiere wie Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen oder Hotels. Für ein solches, kurzfristig nötiges Verfahren brauche es eine Gesetzesgrundlage, so der Stiftungsvorstand. Er befürchtet ebenfalls, dass die Einrichtungsimpfpflicht den Personalmangel in sensiblen Bereichen verschärfen könnte.

Evangelische Heimstiftung beklagt "unfassbare Bürokratie"

Es gibt aber auch ganz praktische Kritik an der Umsetzung des Meldeverfahrens für die Tei. Die Evangelische Heimstiftung, der größte Heimträger in Baden-Württemberg, kritisierte am Wochenende das umständliche digitale Weitergabesystem, das mit "unfassbarer Bürokratie" verbunden sei.