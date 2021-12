Einnahmen der Schweinehalter wegen Corona eingebrochen

Die Corona-Krise hat nach SWR-Informationen zu drastischen Einkommensrückgängen bei den Schweinehaltern geführt. Die Einnahmen pro Arbeitskraft sanken um 60 Prozent auf 25.000 Euro. Ursache sind laut Bauernverband die fehlenden Absatzmärkte aufgrund der Corona-Pandemie. Während des Lockdowns waren Gaststätten geschlossen, viele Großveranstaltungen und Feste wurden abgesagt. Derzeit gibt es noch 700 Ferkelzüchter in Baden-Württemberg, 100 weniger als im Vorjahr. Der Landesbauernverband informiert am Montag auf seiner Jahrespressekonferenz über die Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Württemberg. Die Bilanz, die der Verband mit weiteren Zahlen unterlegen will, klingt ernüchternd: "Insgesamt schmälern steigende Produktionskosten in vielen Bereichen die wirtschaftlichen Erwartungen im laufenden Wirtschaftsjahr."