9-Euro-Ticket reißt Loch in Kassen der BW-Verkehrsverbünde

per Mail teilen

Das 9-Euro-Monatsticket soll für Busse und Bahnen werben. Das sorgt bei den Verkehrsverbünden in BW für ein finanzielles Loch. Nun gibt es Streit über die Finanzierung.

Die Einnahmeausfälle des geplanten 9-Euro-Monatsticket für die Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg werden einer ersten Schätzung zufolge rund 280 Millionen Euro betragen. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion hervor. Diese Zahl umfasse auch die Kosten für Erstattungen an Bestandskunden von Zeitkarten. Ab Anfang Juni bis Ende August sollen Fahrgäste bundesweit für 9 Euro pro Monat im Nah- und Regionalverkehr in der zweiten Klasse fahren können.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen Ticket hier zusammengefasst:

Grüne in BW drängen auf Ausgleich

Die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Silke Gericke sagte, die politische Zusage des Bundes, alle Kosten des 9-Euro-Tickets zu übernehmen, sei eine zentrale Voraussetzung dafür, damit das Ticket erfolgreich umgesetzt werden könne. "Den Verkehrsunternehmen müssen die Umsatzausfälle durch das Neun-Euro-Ticket vollständig ausgeglichen werden - und auch für die weiteren Kosten für Vertrieb und Marketing muss ein Ausgleich erfolgen."

Ruf nach Vorauszahlung

Um bei den steigenden Energiekosten mithalten zu können, benötigten die Verkehrsunternehmen vorab bereits einen Anteil des Geldes. "Auch für den Landeshaushalt dürfen durch die Einführung des Neun-Euro-Tickets keine Nachteile entstehen." Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zu dieser Frage seien noch nicht abgeschlossen, so Gericke.