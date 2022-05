Menschen in BW stand im ersten Pandemie-Jahr weniger Geld zur Verfügung

per Mail teilen

Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in Baden-Württemberg ist im ersten Pandemiejahr 2020 leicht gesunken. Es betrug im Schnitt 25.513 Euro pro Kopf, was einem Minus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das hat das Statistische Landesamt in Stuttgart unter Berufung auf den Arbeitskreis für volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder mitgeteilt. Mitverantwortlich dafür: Die während der Corona-Pandemie ausgeweitete Kurzarbeit, welche die Einkommen schmälerte. Ungeachtet des Rückgangs schneidet Baden-Württemberg im Ländervergleich überdurchschnittlich ab. Nur das Nachbarland Bayern erzielte den Statistikern zufolge mit 25.930 Euro einen noch höheren Wert.