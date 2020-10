Gewerkschaften und Arbeitgeber in Baden-Württemberg begrüßen die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst. Am Vormittag hatten sich beide Seiten nach tagelangen Verhandlungen auf einen neuen Tarifvertrag verständigt.

Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg zeigte sich mit dem Ergebnis insgesamt gesehen zufrieden. Es seien die erwartbar schwierigen Verhandlungen gewesen, sagte Hauptgeschäftsführer Joachim Wollensak dem SWR. Wichtig sei es seiner Meinung nach, dass die Arbeitgeber jetzt Planungssicherheit hätten.

Verdi Baden-Württemberg bezeichnete den Abschluss als "hart errungenen Kompromiss". Es sei wichtig, dass vor allem Beschäftigte in den niedrigen und mittleren Einkommensstufen mehr Geld bekommen würden, so die Gewerkschaft. "Über den öffentlichen Dienst hinaus ist es gut, dass ein einseitiger und langjähriger Sparkurs auf dem Rücken der Beschäftigten heute klar verhindert wurde", so Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross.

Bis zu 4,5 Prozent mehr Gehalt und Corona-Prämie

Das Tarifergebnis sieht vor, dass die Einkommen in zwei Stufen steigen - um 4,5 Prozent in der niedrigsten Lohngruppe und um 3,2 Prozent in der höchsten. Außerdem gibt es eine einmalige Corona-Prämie in Höhe von bis zu 600 Euro. Der neue Tarifvertrag läuft bis Ende 2022. In Baden-Württemberg arbeiten nach Zahlen des Statistischen Landesamtes rund 220.000 Tarifbeschäftigte bei den Kommunen.