Tarifeinigung: Länderbeschäftigte bekommen 2,8 Prozent mehr Gehalt

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder bekommen 2,8 Prozent mehr Geld. Darauf haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber geeinigt, wie ver.di und der Beamtenbund dbb am Montag mitteilten. Außerdem bekommen die Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung von 1.300 Euro. Auszubildende und Studierende erhalten 650 Euro. Der Tarifabschluss hat demnach eine Laufzeit von 24 Monaten. Martin Gross, der Chef von ver.di Baden-Württemberg lobte vor allem die hohe Corona-Prämie. Diese sei eine Anerkennung für die großartigen Leistungen der Beschäftigten in der Pandemie. Zudem habe die Gewerkschaft unter anderem erreicht, dass die Pflegezulage für die Beschäftigten im Gesundheitsbereich erhöht werde. Ver.di kritisierte allerdings, dass davon zu wenige Berufsgruppen profitierten. Mitarbeitende im Reinigungsdienst oder in handwerklichen Berufen bleiben laut ver.di außen vor. Das Ergebnis soll nun auf die 1,2 Millionen Beamtinnen und Beamten übertragen werden. Für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben Arbeitgeber und Gewerkschaften bereits im Oktober 2020 einen Abschluss erzielt. Demnach bekommen diese rund 2,3 Millionen Beschäftigten in zwei Schritten insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld.