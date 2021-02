Im Tarifstreit im kommunalen Nahverkehr in Baden-Württemberg gibt es eine Einigung. Damit sollen auch die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Heilbronn unter anderem mehr Geld bekommen. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Warnstreiks gegeben, in Heilbronn standen deshalb Stadtbusse still. Vereinbart ist, dass der Abschluss für den öffentlichen Dienst übernommen wird. Danach steigen die Entgelte zum 1. April nächsten Jahres um 1,4 und ein Jahr später um weitere 1,8 Prozent. Zudem sollen fast alle Mitarbeiter eine sogenannte Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro erhalten. Dazu kommen ein höheres Urlaubsgeld und später ein Entlastungstag für langjährige Mitarbeiter. Das gilt für rund 6.400 Beschäftigte bei sieben kommunalen Verkehrsbetrieben in Baden-Württemberg – darunter Heilbronn.