Landesregierung von BW und Kommunen einigen sich auf Finanzpaket

Nach intensiven Verhandlungen haben sich die Landesregierung und die Kommunen von Baden-Württemberg auf ein Finanzpaket für Städte und Gemeinden in Höhe von 170 Millionen Euro geeinigt. Wie die Deutsche Presse-Agentur meldete, sind davon 41,5 Millionen Euro für die Digitalisierung der kommunalen Verwaltung bestimmt. Das Land erhöht außerdem seine Zuschüsse für die Ganztagsbetreuung an Schulen auf 39 Millionen Euro. Lange diskutiert wurde auch über Investitionen in den Ausbau der Kitas. Hierfür sind nun 70 Millionen Euro in der Rücklage für Haushaltsrisiken reserviert. Diese kommen zum Einsatz, wenn die designierte neue Bundesregierung die Förderungen im kommenden Jahr unterbrechen sollte. Die Kommunen hatten ursprünglich Hilfen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro verlangt. Auf Grund der sich zuspitzenden Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Risiken für das Land wurde diese Forderung aber zurückgestellt.