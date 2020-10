Im Jahr 2019 bezogen 88.214 Personen sogenannte Eingliederungshilfen für behinderte Menschen. Das bedeutet im Vergleich zu 2018 ein Plus von rund 1,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg am Mittwoch in Stuttgart mitteilte - im Jahr davor wies die Statistik ein Plus von rund 3,5 Prozent aus. In diesem Jahr waren unter den Menschen, die die Hilfen beziehen, rund 60 Prozent Männer mit einem Durchschnittsalter von rund 33 Jahren. Die betroffenen Frauen sind durchschnittlich rund 37 Jahre alt. Zwei Drittel erhielten Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen sowie Hilfen zum selbstbestimmten Leben in einer Wohneinrichtung. 10.265 junge Menschen mit Behinderung in Einrichtungen bekamen Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung. Bei den Hilfeleistungen für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen stand das selbstbestimmte Leben im Vordergrund: 18.587 Menschen erhielten Hilfen in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten, 9.273 Kinder außerhalb von Einrichtungen zu einer angemessenen Schulbildung. Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist die Form der Sozialhilfe mit den meisten Empfängern: Fast zwei Drittel der Personen erhielten diese. Das restliche Drittel bekam Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege sowie zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen.