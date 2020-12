In unserer Sommerserie schicken wir unsere Reporter für 24 Stunden in einen Urlaubsort in Baden-Württemberg - immer mit der Frage, was man da erleben kann. Fabian Siegel war in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) unterwegs. Was hat die Stadt außer Audi noch zu bieten?

Sendung am Sa , 29.8.2020 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW