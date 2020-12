per Mail teilen

Die Corona-Pandemie und der derzeitige Lockdown lassen viele Menschen zu Hause bleiben. Das macht den Einbrechern einen Strich durch die Rechnung. Dies zeigen Zahlen des Landeskriminalamtes.

Selbst die dunkle Jahreszeit, die sonst als Hochsaison für Wohnungseinbrüche gilt, macht Diebestouren während des Lockdowns in Wohnhäusern schwierig. Denn viele Mieter und Hausbesitzer sind wegen der Pandemie zu Hause.

Schätzungen: Rückgang um 25 Prozent zum Vorjahr

Das Landeskriminalamt (LKA) rechnet bei der Zahl der Wohnungseinbrüche mit dem niedrigsten Stand seit 1971 in Baden-Württemberg. Nach vorläufigen Schätzungen der Behörde sind die Fälle 2020 im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel zurückgegangen. Coronabedingte Einschränkungen hinderten Einbrecher an Beutezügen, da viele Menschen im Homeoffice arbeiteten und seltener ausgingen, sagte eine Sprecherin. "Das nimmt den Kriminellen die Gelegenheiten in eine 'leere' Wohnung einzudringen."

Corona-Pandemie hat Betrugsdelikte verstärkt

Mit Beginn der Pandemie seien die Zahlen von Mitte März bis Juni 2020 auf ein niedriges Niveau gesunken. "Von Juli bis September stiegen die Fallzahlen wieder leicht an, lagen aber immer noch deutlich unter denen der Vorjahre", teilte die Sprecherin weiter mit. Auch Einbrüche in gewerblichen Gebäuden oder Autodiebstähle sind den vorläufigen Zahlen zufolge rückläufig. Mit der Kriminalstatistik im Frühjahr 2021 will das Innenministerium einen genauen Überblick liefern.

Nach Ansicht der Polizei in Baden-Württemberg hat die Corona-Pandemie jedoch Betrugsdelikte verstärkt. Täter nutzten die aktuelle Pandemielage für kriminelle Zwecke aus, teilte das Innenministerium mit. Mit sogenannten Enkeltricks spielten Kriminelle etwa eine Infektion mit dem Coronavirus vor, um Geld zu erhalten.