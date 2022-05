Corona, Klima, Mobilität: Ein Jahr grün-schwarze BW-Landesregierung im Faktencheck

"Jetzt für Morgen" - die dritte Regierung Kretschmann trat 2021 mit einem Koalitionsvertrag an, der Baden-Württemberg einiges versprach. Was umgesetzt wurde - und wo es Probleme gibt.

162 Seiten hat der Koalitionsvertrag: "Jetzt für Morgen. Der Erneuerungsvertrag für Baden-Württemberg" Am Donnerstag (12.5.) wird dieses Versprechen ein Jahr alt. Dann ist Grün-Schwarz seit 365 Tagen an der Regierung. Unter anderem den Klimawandel wollte die Landesregierung laut Koalitionsvertrag stoppen - beispielgebend für die ganze Welt. Doch trotz aller Euphorie stand jedes Vorhaben von Grünen und CDU, dem dritten Regierungsbündnis von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), unter strengem Finanzierungsvorbehalt. Schließlich hatte die Corona-Pandemie tiefe Löcher in den Haushalt gerissen.

Trotz Corona und Krieg: Was hat Grün-Schwarz umgesetzt?

Und heute? Baden-Württemberg kämpft immer noch mit den Folgen der Corona-Pandemie, nun kommen die Folgen des Kriegs in der Ukraine noch oben drauf. Steigende Energie- und Verbraucherpreise belasten die Bevölkerung, mehr als 84.000 Geflüchtete aus der Ukraine wollen aufgenommen, zahlreiche Kinder in Kitas und Schulen integriert werden.

Hat der Koalitionsvertrag angesichts dieser Weltlage gehalten, was er versprach?

Wo steht Grün-Schwarz bei der Klimapolitik?

Zwei Monate nach ihrem Start legte die grün-schwarze Koalition ein neues Gesetz in Sachen Klimapolitik vor - das erste große Projekt der Regierung in der neuen Wahlperiode. Wer ein neues Haus in Baden-Württemberg bauen will, muss seit Anfang Mai eine Solaranlage auf seinem Dach installieren lassen. Dem Gesetz zufolge soll das Land bis 2040 klimaneutral werden - bisher waren 90 Prozent bis 2050 das Ziel. Zudem müssen Hausbesitzer ab 2023 bei einer grundlegenden Dachsanierung ebenfalls eine Photovoltaikanlage einbauen lassen.

Wo es bei der BW-Klimapolitik nicht recht vorangeht, ist beim Ausbau der Windkraft. Um die hoch gesteckten Klimaziele zu erreichen, warb Grün-Schwarz immer wieder mit dem Bau von bis zu 1.000 neuen Windkraftanlagen. Dafür sollten Flächen ausgewiesen und Vergabeverfahren beschleunigt werden. Am Dienstag (4.5.) räumte er ein, dass das ein illusorisches Ziel sei - sieht die Schuldigen aber vor allem in Berlin.

Nur noch 100 Windräder pro Jahr hält Kretschmann für realistisch. Aber selbst dieses Ziel scheint zu hoch gesteckt: Lediglich drei Windkraftanlagen sind im ersten Quartal 2022 laut Umweltministerium in Betrieb genommen worden. Bundesweit bildet Baden-Württemberg bei der für Windkraftanlagen ausgewiesenen Fläche das Schlusslicht. Sieben Jahre dauert es von der Planung bis zum Bau eines Windparks. Kretschmann wollte diese Zeit ursprünglich halbieren, jetzt will er sie sogar auf zwei Jahre verkürzen. Und CDU-Fraktionschef Manuel Hagel gab im Januar nur ein Jahr als Limit vor. Anfang April brachte Grün-Schwarz Anfang einen Gesetzentwurf in den Landtag ein, um das Recht auf Widerspruch bei der Genehmigung von Windrädern größtenteils abzuschaffen.

Was steckt hinter der Wahlrechtsreform?

Künftig darf der Landtag in Baden-Württemberg bereits ab einem Alter von 16 Jahren gewählt werden. Nach jahrelangem Ringen beschloss das Parlament im April mit Zweidrittelmehrheit eine Reform des Wahlrechts. Damit hat Grün-Schwarz ein wichtiges Vorhaben bereits umgesetzt.

So wurde nicht nur das Mindestalter für das aktive Wahlrecht für Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Volksanträgen und Volksbegehren um zwei Jahre gesenkt, sondern auch ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht eingeführt. Wie bei der Bundestagswahl können künftig also mit der Erststimme Direktkandidatinnen und -kandidaten und mit der Zweitstimme die Parteien gewählt werden. Grün-Schwarz will mit der Reform mehr Frauen ins Parlament bringen. In der vorangegangenen Legislatur hatte sich die CDU noch gegen die Reform gesperrt, nun gingen die Konservativen mit.

Wo bleibt die "Mobilitätsgarantie" im Nahverkehr?

Die "Mobilitätsgarantie" im Nahverkehr ist das Mammutprojekt in der Verkehrspolitik von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Bis 2030 sollen nach den Plänen des Ministers alle Orte von fünf Uhr früh bis Mitternacht mit Bus und Bahn erreichbar sein - auf dem Land eine große Herausforderung. Grün-Schwarz hatte extra darauf verzichtet, die Garantie gesetzlich zu verankern, um am Ende nicht selbst zahlen zu müssen. Sie steht deshalb nur als Leitbild im Koalitionsvertrag.

Bisher sieht man von der "Mobilitätsgarantie" nur ein Pilotprojekt: 15 Regionen haben sich als Modellkommunen beworben, um mithilfe einer Nahverkehrsabgabe den Takt von Bussen und Bahnen massiv auszuweiten. Gleichzeitig steigt die Zahl der Neuzulassungen für Autos in Baden-Württemberg drastisch an, wie Hermann kritisiert. Auch der Ausbau der Radschnellwege stockt.

Das kritisiert die Opposition

Die Opposition im Stuttgarter Landtag stellte der Landesregierung bei einer Debatte am Mittwoch (4.5.) ein schlechtes Zeugnis aus. Grün-Schwarz trete auf der Stelle, kritisierte Oppositionsführer Andreas Stoch (SPD) die Arbeit der Regierungskoalition. Der Ausbau der erneuerbaren Energien komme nicht voran, im Bereich der Bildung herrsche Stillstand. Stoch forderte die Einstellung von eintausend neuer Lehrkräfte.

FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke kritisierte, dass Baden-Württemberg in Bildungsrankings weiter nach hinten abrutsche. Die Gesundheitspolitik von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne), so Rülke weiter, grenze an Realsatire und die Zahl der zusätzliche eingestellten Staatssekretäre durch die Regierung sei rekordverdächtig. Während die Grünen die Wahlrechtsreform, das landesweite Jugendticket oder die Einrichtung der Forschungsstelle Rechtsextremismus als Erfolge hervorhoben, kritisierte CDU-Landesschef und BW-Innenminister Thomas Strobl die Ampel-Koalition in Berlin. Im Umgang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine mache sich die Bundesregierung einen "schlanken Fuß". Die Länder und Kommunen würden Bundesaufgaben übernehmen. Baden-Württemberg, so Strobl, sei "resilient und krisensicher".

Geheimnisverrat? Innenminister Strobl (CDU) droht Ärger

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) selbst könnte derweil Ärger drohen: Er musste am Mittwoch in einer nicht-öffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses Rede und Antwort stehen. Es ging um den Vorwurf der Weitergabe von Dienstgeheimnissen - und zwar im Zusammenhang mit den Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen den ranghöchsten Polizeibeamten des Landes. Nach der Sitzung forderten SPD und FDP Strobls Rücktritt vom Ministeramt.

Anfang April: Sozialminister Lucha übersteht Entlassungsantrag

Auch ein anderer Minister in Kretschmanns Kabinett musste sich im ersten Regierungsjahr teils harsche Kritik gefallen lassen. Landesgesundheits- und -sozialminister Manfred Lucha (Grüne) wohnte erst Anfang April einer Abstimmung über seine Entlassung im Landtag bei - auf Antrag der Oppositionsparteien SPD und FDP. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde allerdings nicht erreicht, Lucha blieb im Amt.

Neben der schleppenden Impfkampagne und juristischer Schlappen durch den Verwaltungsgerichtshof, hatte vor allem ein Brief Luchas an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für Kritik gesorgt. Darin hatte Lucha das baldige Ende der pandemischen Lage gefordert. Ministerpräsident Kretschmann hatte sich in der Folge von der Forderung seines Ministers distanziert und verlauten lassen, Luchas Brief sei nicht mit ihm abgestimmt gewesen. Nach dem gescheiterten Entlassungantrag gegen ihn sagte Lucha gegenüber dem SWR:

"Natürlich habe ich eingestanden, dass nicht alles rund gelaufen ist"

Ein Entlassungsantrag im Landtag sei natürlich keine Situation, die man sich wünsche, so Lucha weiter. Der Opposition warf er vor, bei ihrem Antrag keine "substanziell neuen" Vorwürfe vorgebracht zu haben.

Koalitionsvertag: Viele Vorhaben offen

Offen sind noch viele Vorhaben, etwa eine Karenzzeit für Ex-Minister, ein Antidiskriminierungsgesetz oder eine anonymisierte Kennzeichnungspflicht für Polizeieinheiten in Großlagen wie zum Beispiel bei Fußballspielen. Die Einführung des geplanten 365-Euro-Nahverkehrsticket für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende verzögert sich wohl noch bis März 2023. Und auch andere Themen bleiben Aufgaben der Zukunft: "Wir wollen bundesweit Vorreiter einer digital-unterstützten Bildung sein", hieß es zum Beispiel zu den Schulen im Koalitionsvertrag. Und auch bei der Frage, wie mehr bezahlbarer Wohnraum in Baden-Württemberg geschaffen werden kann, sind die bisherige Leistungen des neuen Bauministeriums umstritten.

Wie viel Grün-Schwarz von seinem Koalitionsvertrag in Zukunft noch umsetzt, wird ohnehin vom Verlauf des Krieges in der Ukraine, der Entwicklung der weltweiten Wirtschaft und dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abhängen. Ministerpräsident Kretschmann versuchte bereits die Bürgerinnen und Bürger von Baden-Württemberg bereits auf Einschnitte und schwere Zeiten einzustimmen. Klar ist schon jetzt: Die nächsten Haushaltsverhandlungen dürften äußerst schwierig werden.