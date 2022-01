Jeder dritte Pflegeheim-Bewohner in BW hat noch keine Corona-Boosterimpfung

Die Quote der Auffrischungsimpfungen in Alten- und Pflegeheimen in Baden-Württemberg ist geringer als gedacht. Die Landesregierung appelliert nun an die Heimleitungen.

Das Landesgesundheitsamt hat erstmals den Impfstatus von Bewohnern in Alten- und Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg abgefragt. Das Ergebnis liegt dem SWR vor und ist ernüchternd: Zwar haben gut 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner eine Erst- und Zweitimpfung gegen Corona erhalten. Bei den Auffrischungsimpfungen liegt die Quote aber bei lediglich 68 Prozent.

Das ist nur etwas höher als die Booster-Quote aller über 60-Jährigen im Land (65,3 Prozent). Andere Bundesländer sind bei der Booster-Quote in den Heimen deutlich weiter. So haben etwa in Rheinland-Pfalz bereits 85 Prozent der Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Stand 6.1).

Corona-Tote in Rastatt waren nicht geboostert

Dass die Bewohner von Pflegeheimen zur Corona-Hochrisikogruppe zählen, zeigte sich zuletzt wieder in einem Pflegeheim in Rastatt. Dort sind nach einem massiven Corona-Ausbruch inzwischen 13 Bewohnerinnen und Bewohner an oder mit dem Virus verstorben. Nach Angaben des Landratsamts war keiner der Verstorbenen geboostert. Die Impfquote in der Einrichtung sei insgesamt "überraschend" niedrig gewesen, so das Landratsamt.

Eine Sprecherin des Heimträgers hielt dagegen, dass die Impfquote in der Einrichtung in Rastatt über dem Bundesdurchschnitt liege. Es gebe Bewohner, die sich nicht impfen lassen wollten oder bei denen medizinische Gründe gegen eine Impfung sprächen.

Gesundheitsminister schreibt an Heimleitungen

Die Ereignisse in Rastatt und die nun vorliegende Impfquote in den Heimen im Land hat die Landesregierung offenbar aufgeschreckt. Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) schrieb inzwischen einen Brief an alle Heimleitungen in Baden-Württemberg. Darin appelliert er nochmals, die bestehenden Impfangebote zu nutzen. Das sei bei den niedergelassenen Ärzten oder über mobile Impfteams möglich. Wenn es Schwierigkeiten gebe, einen Impftermin zu erhalten, werde das Sozialministerium direkt helfen. "Auffrischungsimpfungen sind unbedingt notwendig, um die Gesundheit pflegebedürftiger Menschen zu schützen“, schreibt Lucha.

Die STIKO hatte bereits im Oktober die Auffrischungsimpfungen für alle Menschen ab 70 und in Pflegeheimen empfohlen. Die so genannte Boosterimpfung bietet nach bisherigen Studien auch den besten Schutz gegen die Omikron-Variante.

Patientenschützer krtitisieren Datenlage

Das Landesgesundheitsamt hatte bei seiner Abfrage von einem neuen Recht Gebrauch gemacht, das es erlaubt, den Impfstatus der Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zu erfragen.

Wegen der unklaren Datenlage in den Einrichtungen hatte es zuletzt immer wieder Kritik gegeben. So sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch: "Im Jahr 2022 arbeiten wir immer noch auf einer so unklaren Datengrundlage wie 2021 und 2020." Gerade die vulnerable Gruppe, die anfällig sei für das Virus, lebe in Pflegeeinrichtungen. Der Staat müsse die Verantwortung übernehmen, sie zu schützen.