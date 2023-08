Modellversuch Ehrenamtskarte in BW startet - Freiburg hat Probleme

In vier Modellregionen in BW gibt es ab heute die Ehrenamtskarte, mit Rabatten zum Beispiel in Museen oder Schwimmbädern. In einer Stadt gibt es jedoch Startschwierigkeiten.

Die Landesregierung in Baden-Württemberg will bürgerschaftliches Engagement belohnen. Deshalb startet nun ein Projekt mit einer Ehrenamtskarte, mit der ehrenamtlich Tätige Rabatte in kulturellen Einrichtungen oder auch zum Beispiel in Schwimmbädern erhalten. Beantragen können sie aber erst einmal nur Ehrenamtliche aus dem Kreis Calw, dem Ostalbkreis und den Städten Freiburg und Ulm. In Freiburg müssen sich Interessierte allerdings länger gedulden.

Unklarheiten über Ehrenamtsnachweis in Freiburg

In Freiburg scheint man kurz vor dem Start auf noch ungeklärte Fragen gestoßen zu sein - etwa die, mit welchen Nachweisen Ehrenamtliche ihre Tätigkeit belegen sollen und ob das datenschutzkonform ist. Außerdem ist die zuständige Stelle nur mit 1,5 Mitarbeitenden ausgestattet. Andere Kommunen wie Ulm hatten schon vorher Erfahrung mit Vergünstigungen für Freiwillige, wie etwa mit der Freiwilligencard, die es seit mehr als 20 Jahren gibt. Freiburg hofft nun, die Ehrenamtskarte noch im Laufe des Monats August oder spätestens bis Mitte September anbieten zu können.

Voraussetzung: 200 Stunden ehrenamtliche Arbeit im Jahr

Mit der Ehrenamtskarte gibt es landesweit freien Eintritt in viele Klöster und Schlösser des Landes, zum Beispiel im Schloss in Mannheim, im Schloss und Kloster Salem oder im Kloster Alpirsbach. Außerdem gibt es Rabatte in Museen, Schwimmbädern, Ausstellungen oder im Theater. Im Kreis Calw und im Ostalbkreis gibt es auch zusätzlichen Nachlass auf das Deutschlandticket. Beantragen muss man die Karte per Formular online in der Kommune, in der man ehrenamtlich tätig war. Wer in der Freiwilligen Feuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk (THW) ist oder Freiwilligendienst leistet, hat automatisch Anspruch auf die Ehrenamtskarte. Alle anderen müssen auf mindestens 200 Stunden ehrenamtliche Arbeit im vergangenen Jahr gekommen sein oder in kürzerer Zeit projektbezogen mindestens 100 Stunden ehrenamtlich gearbeitet haben.

Ehrenamtskarte für ganz Baden-Württemberg?

Die Liste der Einrichtungen, die die Ehrenamtskarte akzeptieren, findet man online bei der jeweiligen Kommune und auf der Seite des Sozialministeriums. Die Ehrenamtskarte ist erstmal ein Modell, das ein Jahr lang getestet wird - aber mit der Perspektive, dass diese später auch im ganzen Land angeboten werden könnte.