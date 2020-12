Ehrenamtliche Lehrbeauftragte an baden-württembergischen Schulen brauchen künftig ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Bislang war das zwar empfohlen, aber nicht verpflichtend vorgeschrieben, teilte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Donnerstag in Stuttgart mit. Da der Kinderschutz für sie "absolute Priorität" habe, werde man diese Lücke nun schließen, sagte Eisenmann. Bei Lehrern - egal ob befristet oder unbefristet beschäftigt - ist das erweiterte Führungszeugnis bereits Vorschrift. Ohne dieses Zeugnis kann kein Vertrag abgeschlossen werden. Diese Pflicht will das Ministerium nun auch auf ehrenamtlich Lehrende ausweiten. Das erweiterte Führungszeugnis enthält auch geringfügige kinder- und jugendschutzrelevante Verurteilungen.