Earth Hour 2025 - auch Baden-Württemberg macht mit

In Baden-Württemberg beteiligen sich am Samstagabend wieder viele Städte und Kommunen an der "Earth Hour". Bei der Aktion wird weltweit das Licht für den Klimaschutz ausgeknipst.

Nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF machen am Samstagabend bundesweit etwa 500 Städte und Gemeinden in Deutschland bei der Aktion "Earth Hour" mit. Auf einer interaktiven Karte des WWF kann man nachschauen, ob der eigene Wohnort dabei ist.

Rathäuser und Wahrzeichen bleiben eine Stunde im Dunkeln

In Baden-Württemberg bleibt zum Beispiel das Stuttgarter Rathaus dunkel, genauso wie die Kathedrale in Freiburg. Auch in anderen andere Städte wie Konstanz, Karlsruhe und Mannheim sollen bekannte Gebäude und Wahrzeichen für eine Stunde im Dunkeln stehen. Auch der Kölner Dom und das Brandenburger Tor in Berlin sind in diesem Jahr wieder dabei.

Kunst-Mitmachaktion in Mannheim

Die Klimaschutzagentur Mannheim setzt das Thema auch in diesem Jahr wieder zusammen mit dem Verein Peer23 in einer Kunst-Mitmachaktion um. Dabei werden alte, unbrauchbare Schuhe mit blauer Farbe angemalt - zu Hause, in der Schule oder im Vereinsheim von Peer23. Die Aktion geht auf den Heidelberger Künstler Frank Schlottmann zurück, der mit seinen Installationen auf den steigenden Meeresspiegel und die Rolle des Menschen im Klimawandel aufmerksam macht.

Die "Earth Hour" findet seit 2007 statt - immer am letzten Samstag im März. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf den Klimaschutz zu lenken, zu motivieren und den Umgang mit Energie zu überdenken.