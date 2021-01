Die Coronapandemie, der schwächelnde Absatz und der Wechsel in die Elektromobilität bereiten allen Autoherstellern und Zulieferern Sorgen. Es gibt allerdings auch Ausnahmen.

Der Corona-Lockdown hat weltweit zu einem massiven Absatzeinbruch bei PKW-Neuzulassungen geführt und damit für einbrechende Umsätze gesorgt. Das Minus in Deutschland betrug laut Verband der Automobilindustrie knapp 20 Prozent.

Gegenwind für Verbrenner

Der Verkauf von Elektro-Autos nahm 2020 dagegen zu. Dank der E-Autoprämie wurden in Deutschland dreimal so viele E-Autos und mehr als viermal so viele Plug-In-Hybride verkauft, wie im Jahr zuvor. Davon profitierten auch diejenigen Autoteilezulieferer, die Komponenten für Elektroantriebe bauen.

Mit viel Geduld zum erfolgreichen E-Autozulieferer

Die Huber Automotive AG aus Mühlhausen ist ein Unternehmen, das von den steigenden Absätzen profitiert. Das Unternehmen entwickelt seit zehn Jahren Komponenten für Elektroautos. Über ein Förderprojekt habe alles begonnen, sagt Martin Huber, der Geschäftsführer der Huber Automotive AG. Aber: "Selbst vor zwei oder drei Jahren haben mich die Leute gefragt, kommt die Elektromobilität, oder nicht?", so Martin Huber.

Elektrofahrzeuge im Untertagebau - ein Nischenmarkt und gut geeignet für Härtetests der neu entwickelten elektronischen Komponenten. Huber Automotive AG

Der Einstieg in den Massenmarkt E-Mobilität

"Die ersten fünf Jahre war es ein schwieriger Weg", erzählt der Großkundenbetreuer Matthias Koch von Automotive Huber. Inzwischen habe sich der Nischenmarkt aber entwickelt. "Heute machen wir über 90 Prozent des Umsatzes mit der Elektromobilität", so Koch. Zwei große deutsche Autohersteller beziehen mittlerweile Elektronische Komponenten in höheren Stückzahlen von dem schwäbischen Mittelständler. Letztendlich scheint also die Rechnung aufzgehen. "Wir haben sicher ein paar hundert Prozent Umsatzsteigerung gehabt in den letzten paar Monaten", resümiert der zufrieden wirkende Firmenchef Martin Huber.