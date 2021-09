Kostenlose Sicherheitstrainings für E-Bike-Fahrer

Die Zahl der Unfälle mit E-Bikes ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Das BW-Verkehrsministerium finanziert deshalb Sicherheitstrainings für Radfahrer.

Mit kostenlosen Trainings wollen der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Baden-Württemberg und der Württembergische Radsportverband das E-Biken im Land sicherer machen, teilte der Fahrrad-Club am Montag in Stuttgart mit. Finanziert werden die Kurse vom baden-württembergischen Verkehrsministerium aus Steuermitteln. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvieren Übungen wie Aufsteigen, Anfahren, Rollen und Anhalten. Außerdem werden Bewegungsabläufe und Balance geübt, genauso wie Alltagssituationen auf dem Rad erprobt. Dann erhalten die Kursteilnehmerinnen-und teilnehmer noch Infos über das richtige Verkehrsverhalten und Rechtsfragen. In vielen Städten und Gemeinden seien die Trainings mittlerweile buchbar, so die beiden Fahrradclubs. Im nächsten Jahr sollen weitere Regionen hinzukommen.

Fahren mit dem E-Bike sicherer machen

Der Fahrrad-Club Baden-Württemberg betonte, dass Elektrofahrräder aufgrund des Akkus und der Technik deutlich schwerer seien als herkömmliche Räder. Dazu komme, dass die Scheibenbremsen stärker bremsten als herkömmliche Bremsen. Ein besserer Umgang mit dem E-Bike werde auch mehr Spaß bringen, ist sich der Fahrrad-Club Baden-Württemberg sicher. Für den Club ist das Ziel klar: E-Bike-Fahren soll sicherer werden.

Zahl der E-Bike-Unfälle in BW steigt weiter

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes verunglückten im vergangenen Jahr 2.701 Menschen mit ihren elektrounterstützten Fahrrädern. Das sind 42,4 Prozent mehr als 2019. Auch in diesem Jahr setzt sich dieser Trend fort. Anders als bei den Verkehrsunfällen mit PKW oder Motorrad stieg auch im ersten Quartal 2021 die Zahl der Unfälle mit Pedelec-Nutzenenden stark an.



In den ersten drei Monaten 2021 ging laut den Landes-Statistikern die Zahl der Verkehrsunfälle in Baden-Württemberg insgesamt weiter zurück. Danach kam es in Baden-Württemberg zu insgesamt 5.067 Unfällen mit Personenschaden. Das waren 22,3 Prozent weniger Unfälle als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. "Gegenläufig zu diesem Trend nahm aber die Zahl der Unfallopfer bei den Pedelec-Nutzenden jedoch weiter zu. Hier stieg im ersten Quartal die Zahl der Verunglückten um 21,0 Prozent," teilte das Statistische Landesamt Ende Juni in Stuttgart mit. Erst vergangenen Montag erlag ein 61-jähriger Mann in einem Stuttgarter Krankenhaus seinen Verletzungen nach einem Sturz mit seinem E-Bike.

Warum das Fahren mit dem Pedelec so gefährlich sein kann- darüber berichtete der SWR am 26.4.2021:

Weniger Unfälle mit Fahrrädern ohne Elektromotor

Die Zahl der verunglückten Nutzerinnen und Nutzer von Fahrrädern ohne Elektromotor sank in Baden-Württemberg im ersten Quartal dieses Jahres dagegen. Von Januar bis März 2021 kamen nach Angaben des Statistischen Landesamtes insgesamt 912 Personen mit einem Fahrrad ohne Elektroantrieb zu Schaden und damit 19,3 % weniger als im ersten Quartal 2020.