Mercedes-Benz hat am Montag in Stuttgart den sogenannten E-Campus eröffnet, wo Zellen und Batterien fürs elektrische Fahren entwickelt werden sollen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) haben sich von Mercedes- Chef Ola Källenius zeigen lassen, was dort in den kommenden Jahren entstehen soll. Mercedes will die Batteriekosten um 30 Prozent senken.