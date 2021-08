Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntag in Baden-Württemberg erneut vor Gewittern mit Starkregen und Sturmböen gewarnt. Für den Norden des Landes bis zur Ostalb hieß es ursprünglich, es sei sogar die Bildung von Tornados möglich. Am frühen Sonntagnachmittag gab der DWD allerdings zunächst teilweise Entwarnung: Es liege keine Unwetterwarnung zumindest vor schwerem Gewitter mehr vor. Im Landkreis Karlsruhe hat Starkregen am Sonntagnachmittag für einzelne vollgelaufene Keller gesorgt. Polizei und Feuerwehr registrierten Einsätze in Ettlingen, Malsch und Waldbronn. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Bereits in der vergangenen Nacht war es in Teilen des Landes zu starken Gewittern gekommen. Das Unwetter brachte Starkregen und stürmische Böen mit sich, vereinzelt kam es zu Blitzeinschlägen. Davon betroffen waren laut DWD die Regionen Freiburg, Karlsruhe, Tübingen und Stuttgart. Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn rückten Einsatzkräfte laut Polizei zu überspülten Straßen unter anderem in Pfedelbach (Hohenlohekreis) aus. In Heilbronn wurden mehrere Blitzeinschläge registriert, die aber keine Brände verursachten.