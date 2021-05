Welche Bäume in Städten kommen am besten mit dem Klimawandel zurecht?

Studie der Uni Freiburg Welche Bäume in Städten kommen am besten mit dem Klimawandel zurecht?

Wissenschaftler der Universität Freiburg wollen herausfinden, welche Baumsorten in Städten am besten mit dem Klimawandel zurechtkommen. In drei Jahren soll es Ergebnisse geben.