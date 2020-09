Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat es an diesem Dienstag Razzien unter anderem auch in Baden-Württemberg gegeben. Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch (11:00 Uhr) in Köln mitteilen. Schauplatz der Durchsuchungen waren außerdem die Bundesländer Brandenburg, Bayern, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Es gehe um den Verdacht des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie, teilte die Kölner Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen rund um den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach haben schon zu Spuren in sämtlichen Bundesländern geführt.