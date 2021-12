Polizei führt Durchsuchungen gegen Hass im Netz durch

Am Mittwoch (1.12.) ist die Polizei verstärkt gegen Hass im Internet aktiv gewesen. Wie das Innenministerium von Baden-Württemberg mitteilte, wurden bei insgesamt zwölf Durchsuchungsaktionen des Landeskriminalamts und der regionalen Polizeipräsidien diverse Beweismittel wie Telefone, PCs und elektronische Speichermedien sichergestellt. Wegen Todesdrohungen in Internet-Posts wurde nach SWR-Informationen ein Tatverdächtiger aus Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) festgenommen. Er soll seine Anhängerinnen und Anhänger zur Vollstreckung angeblicher Todesurteile aufgerufen haben. "Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Straftaten werden konsequent verfolgt", so Innenminister Thomas Strobl (CDU) über die Aktionen. "Dabei setzen wir auf Spezialistinnen und Spezialisten. Wer durch Hass und Hetze gesellschaftliche Kälte schürt, muss sich selbst warm anziehen." Anlass für den Einsatz der Polizei ist der bundesweite Aktionstag gegen Hass im Netz. Laut Innenministerium haben Hasspostings im vergangenen Jahr mit 2.607 Fällen deutschlandweit einen neuen Höchststand erreicht. Damit stiegen die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 71,1 Prozent. Dieser Trend zeichnet sich auch in Baden-Württemberg ab.