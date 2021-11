Durchsuchungen wegen illegaler Schleusung

per Mail teilen

Wegen des Verdachts illegaler Schleusungen sind Wohnungen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern durchsucht worden. In mindestens 112 Fällen sollen drei aus Kamerun stammende Männer gemeinsam mit sechs weiteren Mittätern Menschen aus afrikanischen Ländern Aufenthaltstitel in Deutschland verschafft haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn mit. Konkret sollen die Tatverdächtigen von 2017 bis 2021 bei zumindest zwölf verschiedenen Ausländerämtern falsche Tatsachen vorgespielt haben. Laut Polizei wurden insgesamt 20 Wohnungen und Arbeitsstellen mutmaßlich Beteiligter durchsucht. Es sei umfangreiches Beweismaterial gesichert worden, hieß es. Dieses müsse nun ausgewertet werden. Festnahmen habe es bislang nicht gegeben.