Durchschnittsalter der Bevölkerung gestiegen

Die Menschen in Baden-Württemberg waren Ende 2021 im Schnitt 43,8 Jahre alt. Das hat das Statistische Landesamt ausgerechnet. Damit liegt das Durchschnittsalter im Land rund neun Jahre höher als 1970. Frauen sind der Tabelle zufolge etwas älter - durchschnittlich 45,1 Jahre, Männer liegen mit 42,7 Jahren etwas unter dem Schnitt. Nach Stadt- und Landkreisen betrachtet ist Heidelberg der mit der jüngsten Bevölkerung (40,7 Jahre), Baden-Baden hat mit 47,2 Jahren die ältesten Einwohnerinnen und Einwohner. Beim Blick auf die einzelnen Gemeinden liegt Riedhausen (Kreis Ravensburg) an der Spitze - hier leben mit durchschnittlich 38,0 Jahren die jüngsten Menschen in Baden-Württemberg, die ältesten (53,6 Jahre) wohnen in Ibach (Kreis Waldshut). Als Gründe für die regional sehr unterschiedliche Altersverteilung nennt das Statistische Landesamt Einflüsse wie Universitäten oder Kurbetrieb, die wiederum auf die Geburtenrate im Ort Auswirkungen hätten. Außerdem seien vor allem um die Jahrtausendwende viele junge Menschen in die Städte gezogen, so dass dort das Durchschnittsalter langsamer gestiegen sei als in kleineren Gemeinden.