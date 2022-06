Dürre und Hitze: Warum ein Forstexperte aus BW von "Waldkrise" spricht

Der Wald leidet unter der Hitze und Trockenheit. Kommt das Waldsterben der 80er Jahre wieder? Ein Experte warnt: Es kann noch viel schlimmer werden.

Schon wieder zu warm und zu trocken: Der Frühling 2022 war das neunte zu trockene Frühjahr in Folge. Eine Aussicht auf Besserung gibt es nicht. Auch der Juni ist schon ungewöhnlich heiß: Es herrschen hochsommerliche Temperaturen um und über 30 Grad und es regnet kaum. In den kommenden Wochen könnte das Thermometer wieder an der 40-Grad-Marke kratzen.

Große Bäume besonders gefährdet

Für die Natur, besonders den Wald, ist das eine permanente Stresssituation. Der Direktor der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Ulrich Schraml, malt ein düsteres Bild für den Wald: Dauert die Trockenheit zu lange an, braucht der Baum das Wasser nicht nur zum Trinken - sondern um den ganzen Organismus noch am Leben zu erhalten.

"Man kann sich das wie ein Verhungern vorstellen. Das ist genau die Schwierigkeit, die wir auf größerer Fläche erwarten müssten, wenn es wieder so schlimm wird wie in den vergangenen Sommern."

Besonders tragisch an der Situation: Es sind zuerst alte und große Bäume, jetzt akut in Gefahr sind: Je höher und älter ein Baum ist, desto schwerer wird es für ihn das Wasser in die Baumkrone zu bringen. Mit dramatischen Folgen: "Wir verlieren die Bäume in den Wäldern, die ökologisch besonders wertvoll sind", bedauert Schraml.

Größeres Problem als in den 80ern

Die aktuelle Situation unterscheide sich auch von der in den 1980er Jahren. Deshalb möchte Waldexperte Schraml nicht den Begriff des "Waldsterbens" von damals benutzen. Das Klimaproblem sei ein großräumiges Problem, das politisch viel schwerer zu bearbeiten sei.

“Damals waren es ganz andere Ursachen, die die Wälder geschädigt haben. Und die waren vergleichsweise einfach zu beheben. Heute haben wir ein viel größeres Problem, das auch viel schwerer zu lösen ist. Von daher bevorzuge ich den Begriff der 'Waldkrise'."

Das ganze Interview zum Nachhören: