BW-Ministerin feiert Expo-Pavillon als Erfolg

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sieht den Auftritt des Landes auf der Weltausstellung in Dubai als Erfolg - er sei jeden Euro wert gewesen, sagt Hoffmeister-Kraut. Im vergangenen halben Jahr habe der Pavillon auf der "Expo 2020" 600.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Aus der Opposition heißt es, die Weltausstellungs-Bilanz der Ministerin sei geschönt. Es sei unklar, was mit dem Pavillon jetzt geschehe und ob weitere Kosten entstünden, kritisiert die SPD-Fraktion. Die FDP spricht von Pleiten, Pech und Pannen. Im Pavillon habe es Pfälzer Wein, Bremer Bier und Werbegeschenke aus China gegeben. Das sei keine gelungene Werbung für Baden-Württemberg. Die Weltausstellung geht am Donnerstag zu Ende. Baden-Württemberg war als einzige Region mit einem eigenen Ausstellungsgebäude vertreten. Da nicht genug Sponsorengelder zusammenkamen, blieb das Land allerdings auf Kosten von rund 15 Millionen Euro sitzen. Das war Anlass für einen Untersuchungsausschuss im Landtag.