Vorwurf der Weitergabe von Dienstgeheimnissen: Druck auf Strobl und auch Kretschmann nimmt zu

Die SPD fordert Ministerpräsident Kretschmann auf, Strobl zu entlassen. Außerdem will die FDP eine aktuelle Debatte im Landtag, die Polizeigewerkschaft fordert Erklärungen.

Der Druck auf Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) wegen seiner Rolle in der Affäre um eine mögliche sexuelle Belästigung durch den ranghöchsten Polizisten im Land nimmt weiter zu. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch forderte am Donnerstag die Entlassung durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Das Handeln des Innenministers sei "mit dem geltenden Recht nicht vereinbar", erklärte Stoch. Da es dem Innenminister "offenbar an jeder Einsicht fehlt", müsse Kretschmann ihn nun entlassen. Damit erhöht sich auch der Druck auf den Regierungschef.

Auch SPD-Innenexperte Sascha Binder wirft dem Ministerpräsidenten vor, dass er seine schützende Hand über Strobl halte und sich mit dessen Vorgehen gemein mache. "Es ist schon überraschend, dass Ministerpräsident Kretschmann seine persönliche Freundschaft zu Strobl über die Rechtsstaatlichkeit in unserem Bundesland stellt", sagte Binder am Donnerstag dem SWR und forderte Strobls Entlassung. "Wenn der Ministerpräsident nicht schnell handelt und die Grünen weiterhin dieses Gebaren zulassen, dann frage ich mich, auf welcher Grundlage diese Landesregierung eigentlich ihre Amtsgeschäfte führt."

Kretschmann will Ermittlungen nicht kommentieren

Ministerpräsident Kretschmann will die Ermittlungen derzeit nicht bewerten. Sein Sprecher sagte am Donnerstag: "Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, wir kommentieren laufende Verfahren grundsätzlich nicht." Der Äußerung des Ministerpräsidenten vom Mittwoch sei nichts hinzuzufügen.

Da hatte der Grünen-Politiker gesagt, dass Strobl weiterhin sein vollstes Vetrauen habe und weiter ausgeführt: "Ich habe mir den Sachverhalt vom Innenminister schildern lassen. Er hat mir glaubhaft dargelegt, dass kein Rechtsverstoß vorliegt und es ihm darum ging, Transparenz herzustellen."

Unterstützung von den Fraktionschefs der Grünen und der CDU

Unterstützung bekommt Strobl aus den Reihen der Regierungsparteien. Die Fraktionschefs von Grünen und CDU, Andreas Schwarz und Manuel Hagel, stärkten ihm an Donnerstag den Rücken. Der Minister genieße trotz staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen gegen ihn weiter sein "volles Vertrauen", sagte Schwarz. Er sehe keinen Grund an Strobls Aussagen zu zweifeln und sehe auch keinen Bedarf dafür, dass der Minister sein Amt während der Ermittlungen ruhen lassen müsse.

Hagel sagte, er kenne den CDU-Landeschef seit vielen Jahren und könne sagen: "Thomas Strobl ist ein anständiger Kerl." Die Rücktrittsforderungen seien unbegründet. Der CDU-Fraktionschef sagte aber auch, dass man abwarten müsse, was die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart ergeben. Es stehe ihm nicht zu, die Arbeit der Staatsanwaltschaft vorwegzunehmen oder zu kommentieren.



Strobl wollte "Schaden von der Landespolizei abwenden"

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Strobl wegen des Verdachts der Anstiftung gemäß Strafgesetzparagraf 353d, der die Veröffentlichung einer Anklageschrift oder anderer amtlicher Dokumente eines Strafverfahrens verbietet, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert wurden. Strobl hatte am Mittwoch in einer Sondersitzung des Innenausschusses eingeräumt, ein offizielles Schreiben des Anwalts eines unter Nötigungsverdacht stehenden Polizisten an einen Journalisten weitergegeben zu haben. Es sei ihm dabei darum gegangen, "Schaden von der Landespolizei abzuwenden", sagte er.

Strobl hatte staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zur Frage, wie das Schreiben an die Öffentlichkeit gelangt war, zunächst per Weisung gestoppt. Gegen den involvierten Journalisten nahm die Staatsanwaltschaft ebenfalls ein Ermittlungsverfahren auf.

Landtagspräsidentin Aras lehnt aktuelle Debatte zu Strobl ab

Derweil hat Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) einen Antrag der FDP für eine aktuelle Debatte zu den Vorwürfen gegen Innenminister Strobl vorerst abgelehnt. Die Liberalen wollten im Landtag über Strobls Verhalten debattieren - unter dem Titel "Verrat von oben - wer kann dem Dienstherrn Strobl noch trauen?"

Doch genau das passt für Aras nicht. In einem Schreiben an FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, erklärte sie, dass es jahrzehntelange Parlamentspraxis sei, dass bei solchen Debatten-Titeln "schwere persönliche Vorwürfe unzulässig sind".

Der Vorwurf des Verrats sei ein solch schwerer persönlicher Vorwurf, so Aras. Die FDP solle den Titel nun anders formulieren. Rülke kritisierte die Ablehnung durch die Parlamentschefin.

"Das ist der offensichtliche Versuch der Regierungskoalition, die Aufklärung der Verfehlungen von Herrn Strobl zu behindern und Strobls Straftaten schönzureden."

Polizeigewerkschaft fordert "schlüssige Erklärung" von Strobl

Selbst die Gewerkschaftschef der Polizei (GdP) kann das Vorgehen des Innenministers nicht nachvollziehen und fordert von Strobl eine schlüssige Erklärung für die Weitergabe des Anwaltsschreibens. GdP-Landeschef Gundram Lottmann sagte dem SWR, er habe selbst häufig mit Disziplinarverfahren zu tun gehabt und niemals interne Informationen nach außen gegeben. Und wenn, müsse dies mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt sein.