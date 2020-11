Bei einem Autogipfel per Videokonferenz haben am Dienstag Bundesregierung, Gewerkschaften, Autokonzerne und Minister über die Lage der Autobranche gesprochen. Die Nachfrage nach Pkw ist in der Corona-Krise eingebrochen. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) will mit Kaufprämien Anreize schaffen. mehr...