Innenministerkonferenz will härter gegen Antisemitismus vorgehen

Strengeres Vorgehen gegen Antisemitismus, Verschwörungsideologien und Hatespeech: In vielen Punkten waren sich Innenministerin und Innenminister während der Frühjahrskonferenz in Rust einig.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitag haben der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Innenminister Thomas Strobl (CDU), sowie die Sprecher der SPD- bzw. unionsgeführten Innenministerien Boris Pistorius (SPD) und Joachim Herrmann (CSU) gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Auswahl der Beschlüsse der Frühjahrs-Innenministerkonferenz vorgestellt.

Strengere Maßnahmen gegen antisemitische Handlungen

Besonders beim Thema Antisemitismus waren sich die Innenminister einig. Laut Strobl wollen die Länder bundesweit einheitliche Standards erarbeiten, wie antisemitische Straftaten strenger verfolgt werden können.

"Meinungs- und Demonstrationsfreiheit sind nicht grenzenlos. Sie enden genau dort, wo die Rechte anderer verletzt werden. Deshalb dulden wir auch keinen Antisemitismus, der unter dem Deckmantel der Meinungs- und Versammlungsfreiheit durch die Straßen weht."

Das Strafmaß bei antisemitischen Straftaten müsse erhöht werden. Zur Herbstkonferenz der Innenminister wolle man den Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, einladen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll zudem mit den Antisemitismus-Beauftragten Präventionsmaßnahmen weiterentwickeln. Der baden-württembergische Landtag hatte bereits vor zwei Wochen eine Resolution gegen Antisemitismus verabschiedet.

Pandemie begünstigt Entstehung von Verschwörungsideologien

Nach Angaben von Thomas Strobl hat die Pandemie erfuhren im Zuge der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, auch vermehrt Verschwörungsideologien Aufwind. Sie würden sich zum Teil ganz konkret gegen staatliche Vertreter, einzelne gesellschaftliche Gruppen oder die freiheitlich demokratische Ordnung richten.

"Die Pandemie ist ganz offensichtlich ein Nährboden für extremistische Verschwörungsideologien und für Hass und Hetze. Das sind keine Hirngespinste, sondern eine neue, reale Gefährdungslage."

Vor diesem Hintergrund wurde Ende April 2021 im Verfassungsschutzverbund ein neuer Phänomenbereich eingerichtet. Ihm sind bundesweit Organisationen und Gruppierungen zugeordnet, die das Ziel verfolgen, den Staat und seine Einrichtungen oder Institutionen in Frage zu stellen. Auf diese Entwicklungen soll jetzt ein besonderer Blick gerichtet und die Zusammenarbeit mit entsprechenden entsprechend intensiviert und standardisiert werden.

Frauenfeindliche Straftaten sollen präziser erfasst werden

Die Innenminister von Bund und Ländern wollen außerdem, dass frauenfeindliche Straftaten in den Polizeistatistiken als solche genauer erfasst werden. Diese Straftaten müssten "aus dem Dunkelfeld" herausgeholt werden, sagte Thomas Strobl (CDU). Man wolle zudem Mut machen, solche Taten anzuzeigen. Scham helfe nur den Tätern, so Strobl. Deswegen wolle man frauenfeindliche Straftaten in den Polizeistatistiken genauer erfassen.

Besseres Pandemie- und Krisenmanagement

Um für nächste mögliche Krisen besser gerüstet zu sein, soll außerdem ein neues Konzept für das Krisenmanagement ausgearbeitet werden. Demnach soll ein Bund-Länder-Kompetenzzentrum errichtet, sowie mit Nachbarländern wie Frankreich "ein grenzüberschreitendes und internationales Frühwarnsystem" eingerichtet werden, sagte Thomas Strobl (CDU). Das Konzept dafür soll spätestens bis zur nächsten Innenministerkonferenz im Herbst stehen.

Streitpunkt: Abschiebungen nach Syrien

Uneins waren sich die Innenminister über das Thema der Abschiebung nach Syrien. Der baden-württembergische Innenminister hat sich zum Auftakt der Innenministerkonferenz für mehr Abschiebungen ausgesprochen.