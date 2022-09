Eine Stunde früher als geplant waren die Grünen am Sonntag mit ihrem Landesparteitag in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) fertig. Die Grünen-Bundesvorsitzende Riccarda Lang forderte weitere massive Investitionen der Ampel-Regierung in Berlin im Kampf gegen die Energie- und Inflationskrise und den Klimaschutz. mehr...