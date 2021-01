Die Bundestagswahl und sechs Landtagswahlen stehen in diesem Jahr an - und dafür macht sich auch die FDP bereit. Wo die Schwerpunkte der Partei liegen, das will sie beim Dreikönigstreffen in Stuttgart klären. Die meisten Delegierten nehmen per Internet teil.

Das gab es wohl noch nie: Seit der Nachkriegszeit hat das Dreikönigstreffen der FDP fast immer in der meist vollbesetzten Stuttgarter Staatsoper stattgefunden. Diesmal gibt es nur wenige Reden im fast leeren Opernhaus, das ein Publikum von mehr als tausend Personen fassen würde. Neben Parteichef Christian Lindner werden Reden des Landes-FDP-Vorsitzenden Michael Theurer und des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Hans-Ulrich Rülke erwartet. Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke beim "kleinen Landesparteitag" am Dienstag. SWR Beide hatten auch schon am Vortag beim "kleinen Landesparteitag" gesprochen, der traditionell vor dem Dreikönigstag stattfindet. Dabei hatte Theurer die CDU einen "Totalausfall" als Regierungspartei genannt. Kritik gab es aber auch für die anderen Parteien. Fraktionschef Rülke sprach von neuen Mehrheiten: Die FDP könne sich in Baden-Württemberg nach der Wahl im März derzeit eine Regierung zusammen mit CDU und SPD vorstellen, aber auch mit SPD und Grünen. Bedingung für eine Koalition sei insbesondere die Förderung von Wasserstoff als Energiequelle der Zukunft. FDP-Chef Lindner will Sozialsysteme umbauen FDP-Chef Christian Lindner sagte: "Wir stehen vor einer Neugründung unseres Landes." Bei der Bundestagswahl gehe es um die Neuverhandlung der Grundlagen unseres Landes in den zwanziger Jahren. Das Ende der Ära Merkel, bedeute eine Zäsur für Deutschland. Außerdem müsse sich die Gesellschaft nach der Corona-Pandemie ihrer Liberalität vergewissern. Inhaltlich stellte Lindner den Umbau des Sozialsystems in den Mittelpunkt. Weil die Menschen immer älter würden, könne man nicht so weitermachen wie bisher.