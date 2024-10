Am Dienstagnachmittag wurden in Esslingen eine 39-jährige Frau und ihre beiden drei und sechs Jahre alten Söhne von einem 54-jährigen Autofahrer angefahren. Sie starben noch an der Unfallstelle. Gutachter sollen jetzt die Umstände klären. Die Trauer in Esslingen ist groß. Viele Menschen kommen zur Unfallstelle, die die Verstorbene und ihre Kinder kannten. Viele sagen auch, dass es sich bei der Unfallstelle um eine gefährliche Stelle handle.