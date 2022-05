Grüne und CDU in BW einig: Ressorts müssen 600 Millionen Euro sparen

per Mail teilen

Trotz geschätzter Mehreinnahmen will die Landesregierung von Baden-Württemberg beim nächsten Doppelhaushalt Einsparungen vornehmen. Nicht zuletzt auch wegen des Ukraine-Kriegs.

Die Spitzen von Grünen und CDU in Baden-Württemberg haben sich am Montagabend auf Eckpunkte für den nächsten Doppelhaushalt verständigt. Der Entwurf von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) sei mit geringfügigen Änderungen gebilligt worden, hieß es nach der Sitzung im Stuttgarter Staatsministerium auf SWR-Anfrage. Trotz der erfreulichen Steuerschätzung, die für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt drei Milliarden Euro mehr Einnahmen vorsieht, will die Koalition vorsichtig bleiben. Grüne und CDU befürchten, dass der Ukraine-Krieg und die anhaltende Corona-Pandemie noch im Herbst auf die Konjunktur und die Steuereinnahmen durchschlagen könnten.

Keine neuen Schulden und Millionen Einsparungen

Das Ziel bleibe, keine neue Schulden aufzunehmen. Die Ressorts sollen in dem Doppeletat 600 Millionen Euro an Einsparungen leisten. "Wir sparen ein: Wir schnallen den Gürtel enger und ermöglichen uns dadurch neue Spielräume", sagte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel.

Der politische Spielraum für Mehrausgaben soll etwas höher sein als von Bayaz kalkuliert. Der Grünen-Politiker hatte 850 Millionen Euro vorgeschlagen - vor allem für die Bereiche Klimaschutz und Bildung. "Den Korridor für Mehrausgaben fixieren wir auf jährlich 445 Millionen Euro", sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. Damit stehen 890 Millionen Euro statt 850 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung.

Geld soll auch in Versorgung ukrainischer Geflüchteter fließen

Allerdings muss aus diesem Topf auch noch Geld für die Kommunen und für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge abgezweigt werden. Grüne und CDU seien sich einig gewesen, dass die begrenzten Spielräume für Zukunftsinvestitionen genutzt werden sollen.

"Wir übersetzen die Zeitenwende auch in die Finanzpolitik des Landes. Selten war ein Haushalt mit solch hohen Risiken behaftet. Darauf bereiten wir uns verantwortungsvoll vor, aber das schränkt den Spielraum für zusätzliche Ausgaben auch massiv ein."

Land legt Risikopuffer für Krisensituation an

Grünen-Fraktionschef Schwarz sagte: "Angesichts der großen Herausforderungen richten wir eine Art Knautschzone für die aktuelle Krisensituation ein. So legen wir einen Risikopuffer auf - für gestiegene Energiekosten, den Inflationsausgleich, geringere Steuereinnahmen in der Zukunft sowie für Ausgaben zur Integration von Flüchtlingen aus der Ukraine." Grüne und CDU einigten sich darauf, einen Puffer von 600 Millionen Euro einzubauen, falls die Steuereinnahmen einbrechen sollten - das sind 40 Millionen Euro weniger als von Bayaz ursprünglich vorgesehen. Weil die hohe Inflation auch das Land trifft, will man etwa eine Milliarde Euro dafür zurücklegen.

Bayaz muss zudem das strukturelle Defizit aus der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 5,4 Milliarden Euro decken, das die Corona-Pandemie gerissen hat. Auch hierfür wird ein Teil der prognostizierten Mehreinnahmen gebraucht. CDU-Fraktionschef Hagel kündigte an, dass die Koalition auch noch stärker Schulden abbauen wolle, wenn die wirtschaftliche Lage dies zulasse.