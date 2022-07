Die Temperaturen werden in den kommenden Tagen kräftig ansteigen. Das sagt der Meteorologe Donald Bäcker voraus. Den Höhepunkt der Hitzewelle erwartet er für Dienstag (19.7.). Stellenweise könne in Baden-Württemberg dann sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden, so zum Beispiel in Mannheim.