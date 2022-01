Platz zwei im Sprint am Donnerstag und auch Platz zwei gestern mit der Staffel beim Biathlon Weltcup in Ruhpolding. Benedikt Doll zeigt kurz vor den Olympischen Winterspielen in Peking eine aufsteigende Formkurve. In der Verfolgung musste sich der 31 jährige von der Skizunft Breitnau aber heute mit Rang elf begnügen.