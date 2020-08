per Mail teilen

Der Gang zum Arzt gehört für die wenigsten zu ihren Lieblingsbeschäftigungen - vor allem in Corona-Zeiten. Dank des telemedizinischen Angebots "docdirekt" kann man sich jetzt auch online untersuchen lassen.

Patienten in Baden-Württemberg können sich auch künftig über das Online-Angebot "docdirekt" behandeln lassen. Die Modellphase des telemedizinischen Projekts sei erfolgreich abgeschlossen worden. Die Online-Behandlung für gesetzlich Krankenversicherte werde nun dauerhaft angeboten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Mittwoch in Stuttgart mit. Gerade seit Beginn der Corona-Krise habe die Nachfrage nach ärztlicher Hilfe über das Internet stark zugenommen.

Telemedizin als Ergänzung zum Praxisbetrieb

Man habe mit "docdirekt" in den zurückliegenden beiden Jahren zeigen können, "dass es viele Fälle gibt, in denen die Telemedizin helfen kann. Sie ist eine gute Ergänzung zum normalen Praxisbetrieb", erklärte Johannes Fechner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVBW. "Damit können wir auch Patientinnen und Patienten behandeln, die keinen Arzt haben oder die ihren Hausarzt nicht erreichen." Sollten die Tele-Ärzte keine sichere Diagnose stellen können, würden sie die Patienten an eine Praxis vor Ort verweisen.

Gesetzlich Versicherte können "docdirekt" über eine App oder die Internetseite ohne zusätzliche Kosten nutzen. Die KVBW hatte solch ein telemedizinisches Angebot 2018 nach eigenen Angaben als erste Kassenärztliche Vereinigung in Deutschland auf den Weg gebracht.

Modell hat nicht nur Vorteile

Vor allem die Zeitvorteile der Online-Sprechstunde seien ein wichtiger Faktor, erläuterte der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann Mitte Juni im SWR. Aber: Nicht vergessen werden dürfe auch die persönliche Patient-Arzt-Beziehung.

Man wisse, dass der Arzt allein durch seine Persönlichkeit wirkt, so Lothar Zimmermann. "Und wenn mir ein Arzt im persönlichen Kontakt sagt: 'Nehmen Sie die Tabletten ein, Sie müssen die regelmäßiger einnehmen, das ist wichtig für Ihre Erkrankung', dann hat das in der Mensch-zu-Mensch-Situation eine viel stärkere Kraft", erklärt Zimmermann weiter. Am Monitor würden solche Botschaften eventuell nicht die gewünschte Wirkung erzielen.