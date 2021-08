700 Männer sollen in Blaubeuren am Freitag und Samstag eine Speichel-Probe abgeben. Die Aktion soll helfen, einen Einbrecher und Vergewaltiger zu fassen, dessen DNA-Spuren Anfang Dezember an zwei Tatorten gefunden wurden. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter zur Tatzeit zwischen 41 und 52 Jahre alt gewesen sein dürfte und in Blaubeuren oder den Teilorten Gerhausen und Weiler zu suchen ist.