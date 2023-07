Kraft und Gleichgewicht das sind nur zwei Faktoren, die beim BMX fahren gefragt sind und dann noch möglichst schnell ins Ziel zu radeln. Einer der größten Talente in Deutschland ist

Pia Dudenhöfer - vom Kornwestheimer BMX-Team. Sie ist erst 11 Jahre alt, schon Weltmeisterin und will auch bei den Deutschen Meisterschaften in Bad Cannstatt heute, also ihrem Heimspiel, einen Titel holen