DM Alpin TSV Steinenbronn

Slalom-Wettbewerbe vermutet man ja eigentlich eher im Winter und eher in höher gelegenen Gebieten als der Region Stuttgart. Doch es gibt auch eine Sommervariante der alpinen Ski-Disziplin – diese wird dann auf Inlinern ausgefahren. Und was es in der Region auch gibt, sind abschüssige Straßenabschnitte, die sich entsprechend als Slalom-Parcours präparieren lassen. Einer davon ist die Wiesenstraße bei der Sandäckerhalle in Steinenbronn. Dort richtete der örtliche TSV an diesem Wochenende die Deutsche Meisterschaft im Inline-Alpin Slalom aus.