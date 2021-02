Nach einem Eisunfall in Schlier (Kreis Ravensburg) ist ein Schlittschuhläufer im Krankenhaus gestorben. Auch ein Helfer wurde verletzt. Die DLRG warnt angesichts steigender Temperaturen vor dünnen Eisflächen.

Der 29-jährige Schlittschuhläufer, der am Montag in Schlier auf einem Weiher eingebrochen war, ist im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei war der junge Mann am Nachmittag etwa 50 Meter vom Ufer entfernt auf dem zugefrorenen Weiher Schlittschuh gelaufen, als das Eis unter ihm nachgab. Ein 60 Jahre alter Mann wollte helfen, aber auch er brach ins Eis ein. Passanten schafften es, den verunglückten Helfer an Land zu ziehen.

Der 29-jährige Schlittschuhläufer konnte erst von Tauchern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Wasser geholt werden. Er wurde mit einer lebensgefährlichen Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht, wo er laut Polizei noch gestern Abend starb. Auch der 60-jährige Helfer kam unterkühlt in eine Klinik.

Viele Menschen wagen sich auf den Bodensee

Bereits am vergangenen Wochenende hatten sich bei eisigen Temperaturen und Sonnenschein viele Menschen in Baden-Württemberg auf zugefrorene Flüsse und Seen gewagt - unter anderem auf einen Abschnitt des Bodensees. Die Polizei zählte im Laufe des Sonntags rund 2.000 Winterausflügler auf dem zum Bodensee gehörenden Gnadensee, der eine bis zu acht Zentimeter dicke Eisschicht aufwies.

Zu Unfällen oder Verstößen gegen die Corona-Bedingungen kam es dabei kaum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Sonntagmorgen brach ein neun Jahre altes Kind im Randbereich des Sees mit einem Bein ins Wasser ein, holte sich laut Einsatzkräften aber nur einen nassen Fuß.

Mädchen bricht in Heidelberg ein

Im Rhein-Neckar-Kreis warnen die Behörden derzeit vor dem Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Gewässern. Seen wurden gesperrt, weil Lebensgefahr drohe. Am Wochenende holte die Polizei immer wieder Menschen von zugefrorenen Seen und Kanälen, zum Beispiel in Walldorf, Ladenburg und Brühl. Auf dem "Kanal" in der Heidelberger Bahnstadt brach ein Mädchen ein und stand bis Brusthöhe im Wasser, konnte aber gerettet werden. Wenige Tage zuvor waren zwei Personen durch die Eisdecke der Überschwemmungsgebiete gebrochen.

Polizei holt in Reutlingen Menschen vom See

In Reutlingen hatte die Polizei am Sonntagnachmittag knapp 100 Personen vom Breitenbachsee geholt, weil die Eisfläche nicht tragfähig gewesen sei. Der See sei nicht zum Eislaufen freigegeben, die Eisfläche am Rand bereits eingebrochen gewesen. Laut Polizei bestand die Gefahr, dass die komplette Eisfläche einbricht.Zwei Polizeistreifen hätten die Menschen mit Lautsprecherdurchsagen zum Verlassen des Sees aufgefordert. Auch ein Hubschrauber sei kurzzeitig im Einsatz gewesen.

DLRG: Tragfähigkeit des Eises nicht falsch einschätzen

In den nächsten Tagen könnte das Betreten von Eisflächen wegen den zu erwartenden Plusgraden deutlich dramatischere Folgen haben. Die DLRG warnt deshalb davor, die Tragfähigkeit von Eisflächen falsch einzuschätzen. Wer unsicher sei, könne die Tragfähigkeit des Eises beim zuständigen Amt erfragen, sagte der Präsident des DLRG-Landesverbands Württemberg, Armin Flohr.

"Wir appellieren an alle Eltern, die Gefahren dünner Eisdecken ernst zu nehmen und auch die Kinder dafür zu sensibilisieren." Armin Flohr, Präsident des DLRG Landesverbands Württemberg

Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Dienstag und Mittwoch mit Höchstwerten von 6 bis 15 Grad. Dabei wechseln sich Regen und Sonne ab. Keine guten Aussichten also für Eis und Schnee im Land.