Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft zählt 2024 mehr sichere Schwimmer. Das zeigen die Zahlen bei Seepferdchen- und Bronze-Abzeichen in Baden-Württemberg.

Die ehrenamtlichen Ausbilder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben 2024 mehr Seepferdchen-Abzeichen ausgegeben als im Jahr zuvor. 15.390 Kinder aus Baden-Württemberg bekamen demnach das Frühschwimmer-Abzeichen im vergangenen Jahr, das sind 1.409 mehr als im Jahr 2023.

Nur die DLRG erhebe Zahlen zu den Schwimmabzeichen, sagte Holger Voigt, Geschäftsführer beim Badischen Schwimmverband dem SWR. Die Vereine und Schwimmschulen in Baden-Württemberg seien sonst autark im Abnehmen von Seepferdchen und führten keine Statistiken, so Voigt.

Kinder gelten erst mit Bronze-Abzeichen als sichere Schwimmer

Erst mit dem Bronze-Abzeichen, dem sogenannten Freischwimmer, gelten Kinder jedoch als sichere Schwimmer. Dieses Abzeichen erhielten im vergangenen Jahr 7.797 Schwimmschülerinnen und -schüler - 127 mehr als 2023.

Auch bundesweit ist die Zahl der ausgegebenen Schwimmabzeichen etwas gestiegen auf mehr als 95.000 Abzeichen. Das ist laut DLRG ein neuer Höchstwert der vergangenen zehn Jahre. "Der unermüdliche Einsatz unserer Schwimmausbilderinnen und Schwimmausbilder hat wieder dazu geführt, dass viele Menschen jetzt sicher im Wasser sind - und das, obwohl sich die Rahmenbedingungen verschlechtern", teilte DLRG-Präsidentin Ute Vogt mit.

Die Lebensretter machen sich demnach ernste Sorgen um den Zustand der Schwimmbäder in Deutschland: "Die neue Bundesregierung und die Länder müssen die geschaffenen finanziellen Möglichkeiten nutzen, um endlich auch die Modernisierung der maroden Bäderlandschaft anzuschieben", mahnte Vogt.

Sanierungsbedarf: Viele marode Bäder

Die künftige Bundesregierung wolle mindestens eine Milliarde Euro in die Modernisierung und Sanierung von Sportstätten stecken - neben Sporthallen sollten vor allem Schwimmbäder profitieren. "Dieses Bekenntnis stimmt uns hoffnungsvoll und es ist ein wichtiger erster Schritt", sagte Vogt. "Das genannte Volumen wird jedoch noch nicht ausreichen, um eine wesentliche Veränderung herbeizuführen." Ohne umfassende Sanierung drohe in den kommenden Jahren rund 800 Schwimmbädern in Deutschland die Schließung.