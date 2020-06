Gibt es ein Rassismus-Problem bei der deutschen Polizei? Während aus der einen Richtung die Forderung nach einem unabhängigen Polizeibeauftragten kommt, hat sich Landesinnenminister Strobl klar positioniert.

In der deutschen Polizei gebe es keinen strukturellen Rassismus, sagte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag im Deutschlandfunk. Für derlei Behauptungen gebe es keinerlei Belege. Die Beamten stünden auf dem Boden des Rechtsstaats, verteidigten die Freiheit und träten für die Demokratie ein. Angesichts der Angriffe auf Polizisten am Rande der Anti-Rassismus-Demonstration am Wochenende in Stuttgart hatte der CDU-Politiker diese im SWR-Interview scharf kritisiert und Konsequenzen angekündigt.

Für Kontroverse sorgt zudem die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, die für den Wahlkreis Calw im Bundestag sitzt. Die Baden-Württembergerin hatte in den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" für eine unabhängige Aufarbeitung von Gewalt und Rassismus bei der Polizei gefordert. Sie sprach in diesem Zusammenhang von einem "latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte" auch in Deutschland.

Rassismus bei der Polizei – Racial Profiling als Problem mit Laura Koppenhöfer

SPD-Vorsitzende spricht von latentem Rassismus in der Polizei

Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, der polizeiliche Korpsgeist spiele eine größere Rolle als die Rechte von Bürgern, so Esken. "Deshalb muss eine unabhängige Stelle mit der Bearbeitung solcher Beschwerden betraut werden." Strobl lehnte dies genauso ab wie unter anderem der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, der in der "Passauer Neuen Presse" von großer Empörung in den Reihen der Polizei über die Äußerungen Eskens sprach. Auch der Ravensburger FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser kritisierte die Aussagen Eskens. Anstatt wie Esken "der“ Polizei pauschal latenten Rassismus zu unterstellen, wäre es hilfreicher, wenn die SPD konsequent und gezielt gegen Rechtsradikale und Rassisten in der Polizei vorgehen würde, so Strasser via Twitter.

Benjamin Strasser kritisiert SPD-Chefin Saskia Esken Benjamin Strasser, Twitter, 8.6.2020, 18:23 Uhr

Im Deutschlandfunk kritisierte Strobl die SPD-Chefin für ihre Forderung nach einer unabhängigen Beschwerdestelle. Esken hätte sich in Baden-Württemberg kundig machen können, denn im Land gebe es eine solche Stelle bereits, so Strobl. Der Bürgerbeauftragte, der gleichzeitig auch Polizeibeauftragter ist, sei Ansprechpartner für entsprechende Beschwerden. Überhaupt sei auf die Polizisten Verlass. Strobl wies die Äußerungen Eskens entschieden zurück.

Rassismus-Debatte durch Tod von George Floyd neu ausgelöst

Die Debatte war durch Fälle rassistischer Polizeigewalt in den USA ausgelöst worden. Aktuell geht es dabei besonders um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten. Floyd wird an diesem Dienstag beigesetzt. Als Folge kam es weltweit zu Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt, auch in Baden-Württemberg waren am vergangenen Wochenende etwa in Stuttgart, Mannheim, Freiburg, Tübingen oder Karlsruhe Zehntausende auf die Straßen gegangen.

Tausende in Baden-Württemberg demonstrieren gegen Rassismus Acht Minuten und 46 Sekunden hat der Todeskampf des Afroamerikaners George Floyd gedauert. Genauso lange haben am Samstag Baden-Württemberger bei Demos in vielen Städten im Land geschwiegen und damit gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert.

Rechtsradikale verharmlost? Özdemir legt den Finger in die Wunde

Für viele tausend Reaktionen in den sozialen Netzwerken sorgte in der Debatte die Aussage des früheren Grünen-Chefs Cem Özdemir aus Bad Urach (Kreis Reutlingen). Dieser hatte in der ARD-Talkshow "Anne Will" davon gesprochen, dass der Staat in den 90er Jahren absichtlich bei Rechtsextremen weggeschaut habe. Der Grünen-Politiker nannte exemplarisch den Anschlag in Rostock-Lichtenhagen und das Handeln der Polizei.

Cem Özdemir mit eindringlichen Worten bei "Anne Will" Daniel Mack, Twitter, 7.6.2020, 22:57 Uhr

Unmut über Floyd-Äußerungen des Landesdemografiebeauftragten

Unterdessen sorgte ein Facebook-Eintrag des Landesdemografiebeauftragten Thaddäus Kunzmann (CDU) im Land für Empörung. Kunzmann hatte zu den landesweiten Anti-Rassimus-Demonstrationen geschrieben, dass Floyd ein Gewaltverbrecher mit beträchtlichem Vorstrafenregister gewesen sei. "Niemand von uns wollte ihm in der Nacht begegnen." Er wolle aus einem Gewaltverbrecher keine Ikone machen. SPD-Landesgeneralsekretär Sascha Binder forderte daraufhin am Montag den Rücktritt Kunzmanns.

Sascha Binder fordert die Landesregierung auf, Kunzmann zu entlassen Sascha Binder, Twitter, 8.6.2020, 17:28 Uhr

Außerdem solle die grün-schwarze Regierung Klarheit schaffen, wie sie zu den Anti-Rassismus-Demonstrationen vom Wochenende stehe, so seine Forderung. Kunzmann selbst zeigte sich erstaunt über die Forderungen nach seinem Rücktritt. "Ich habe als Bürger Kunzmann gepostet. Mir ging es darum, dass dieser Fall jetzt so gewertet wird, als würde es auch latenten Rassismus bei der deutschen Polizei geben - und das streite ich ab", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er sei Sohn eines Polizeibeamten und habe auch im Bekanntenkreis viele Polizisten, und die pauschalen Vorwürfe stimmten einfach nicht. "Jeder, der mit Polizeibeamten spricht, spürt auch deren Sorgen." Es gebe mangelnden Respekt von allen Seiten gegenüber der Polizei, und das sei ein Problem - egal, wie alt die Kritiker seien, welchen Geschlechts und welcher Herkunft.

Antidiskriminierungsstelle zählt mehr Fälle von Rassismus

Rassistische Diskriminierung nehme auch in Deutschland deutlich zu, so der kommissarische Leiter der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Franke, im SWR Tagesgespräch. Insgesamt müsse Deutschland mehr gegen Diskriminierung tun und auch bestehende Gesetze ändern. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz beziehe sich nur auf Alltagsgeschäfte, nicht aber auf Ungleichbehandlung im Bereich behördlichen oder staatlichen Handelns, beispielsweise bei Diskriminierung durch die Polizei beim "racial profiling". Hier müsse nachgebessert werden, so Franke weiter. Das neue Antidiskriminierungsgesetz des Landes Berlin könne dazu Vorbild für andere Länder sein.