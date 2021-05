Biergärten offen, Einkaufen möglich - Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind derzeit von einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 abhängig. Doch an diesem Maßstab gibt es Kritik.

Als eine "sehr grobe Ausrichtung" bezeichnet der Epidemiologe Dietrich Rothenbacher von der Universität Ulm die Sieben-Tage-Inzidenz. Damit würden die Besonderheiten der Pandemie und auch die besondere Bedrohungslage nicht optimal abgebildet. Je höher der Anteil der Geimpften in einer Bevölkerungsgruppe, desto geringer sei die Gefahr für schwere Verläufe und Sterbefälle und die weitere Verbreitung des Virus, sagt das Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie. Dies spiegele sich aber in einer Gesamtinzidenz nicht wider, sondern nur in altersspezifischen Inzidenzen.

Mehrere Faktoren berücksichtigen

Dietrich Rothenbacher spricht sich dafür aus, mehrere weitere Kennzahlen in die Bewertung der aktuellen Lage einzubeziehen. Er plädiert unter anderem dafür, die verschiedenen Altersgruppen stärker in den Blick zu nehmen. So solle die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Woche regional und nach Altersgruppen aufgeschlüsselt werden. Auch der Anteil der positiven Tests an allen Testungen in den unterschiedlichen Altersgruppen sollte berücksichtigt werden, so Rothenbacher. Zudem fordert er eine Aufschlüsselung der Covid-19-Intensivpatientinnen und -patienten nach Alter.

Schwere Krankheitsverläufe stärker in den Blick nehmen

Auch der Epidemiologe Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig sieht die Sieben-Tage-Inzidenz kritisch. Er spricht sich ebenfalls dafür aus, die schweren Krankheitsverläufe in die Bewertung der aktuellen Lage einzubeziehen. Künftig solle stärker auf die Entwicklung der Covid-19-Neuaufnahmen auf den Intensivstationen geschaut werden, findet Krause. Dies werde der Situation am ehesten gerecht, wenn man sich denn auf nur einen Messwert beschränken müsse, sagt der Epidemiologe.

Anzahl der Corona-Tests in Deutschland sinkt

Welche Aussagekraft die Sieben-Tage-Inzidenz hat, wenn es darum geht, die aktuelle Corona-Lage zu bewerten, wird häufig auch an der Zahl der Testungen festgemacht. An Feiertagen - wie etwa dem zurückliegenden verlängerten Wochenende - werden in der Regel weniger Corona-Tests gemacht. Könnte das dazu führen, dass die derzeit sinkenden Infektionszahlen das Bild verfälschen? Dazu sagt SWR-Datenjournalist Johannes Schmid-Johannsen: "Die Anzahl der Coronavirus-Tests in Deutschland sinkt weiter. Es wird also wieder weniger getestet. Warum das so ist, lässt sich schwer einschätzen. Zumindest ist auch die Positivrate zurückgegangen. Das ist ein Indiz dafür, dass das Virus tatsächlich eingedämmt wird. Es könnte aber auch sein, dass Infizierte, die nur leicht erkranken, jetzt zum Sommerbeginn weniger häufig zum Arzt gehen."

Prognosen für Pfingsten schwierig

Eine Prognose zur Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg hält Schmid-Johannsen insgesamt für schwierig - auch im Blick darauf, ob sie während der Pfingstferien wieder stark ansteigen könnte. "Dafür gibt es nach meiner Einschätzung keine passenden Prognose-Modelle. Die Wissenschaft kann zum Beispiel den so genannten saisonalen Effekt, also die Frage, wie sich sommerliche Temperaturen auf die Ausbreitung auswirken, noch immer nicht einberechnen. Im Moment gehen viele Modelle von sinkenden Zahlen aus. Entscheidend dürfte deshalb weiter unser individuelles Verhalten sein. Trotz aller Erleichterungen bleiben die Abstands- und Hygieneregeln der wichtigste Einflussfaktor für die Ansteckung. Insbesondere wenn jetzt wieder mehr Menschen an einem Ort zusammenkommen, kann es durchaus erneut zu punktuellen Ausbrüchen kommen."

Gesundheitsämter spielen bei Öffnungen wichtige Rolle

Den Gesundheitsämtern vor Ort komme eine wichtige Rolle zu, wenn es um Lockerungen der Corona-Maßnahmen geht. Sie haben eine besondere Verantwortung, findet Johannes Schmid-Johannsen, denn sie allein könnten das Infektionsgeschehen genau analysieren und beurteilen. Wenn diffus Fälle ohne passende Infektionskette auftreten, sei es wichtig, nach dem Ausgangspunkt zu suchen: "Wenn so ein Fall auftritt, sollten Gesundheitsämter auch bei den Öffnungen bremsen", sagt er.

Inzidenzwert bleibt wichtig

Bis zum Sommer hält Schmid-Johannsen den Inzidenzwert noch für den richtigen Ansatz: "Solange nur ein kleiner Teil der Bevölkerung zweimal geimpft ist, bleibt die Inzidenz ein wichtiger Messwert." Richtig sei auch, dass die Landesregierung Baden-Württemberg erst dann Lockerungen der Corona-Beschränkungen erlaube, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen an fünf Tagen hintereinander unter dem Wert von 100 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt. Denn: "Fünf Tage machen noch keinen stabilen Trend. Noch wichtiger ist aus meiner Sicht, dass die Infektionszahlen darüber hinaus weiter sinken."

Im Herbst könnte der Inzidenzwert aber seine Aussagekraft verlieren. Die vierte Welle könnte viel subtiler stattfinden - nämlich zum Beispiel eher punktuell mit regionalen Ausbrüchen, die nicht unbedingt zeitgleich stattfinden, oder vermehrt in den Alters- und Personengruppen, die nicht geimpft sind. Schmid-Johannsen glaubt deshalb: "Um solche Entwicklungen darzustellen, brauchen wir neue Indikatoren.“

Sozialministerium hält an Inzidenzwert fest

Unterdessen will das Sozialministerium Baden-Württemberg weiterhin die Sieben-Tage-Inzidenz als Grundlage für mögliche Öffnungsschritte heranziehen und zunächst keine weiteren Kennzahlen aufnehmen. Laut einem Ministeriumssprecher ist aber nicht auszuschließen, dass bei neuen Entwicklungen neue Indikatoren für Lockerungen hinzukommen.