So steht die baden-württembergische Landesregierung zur Corona-Impfpflicht

Für Ministerpräsident Kretschmann ist Impfen das "scharfe Schwert", um die vierte Corona-Welle zu bekämpfen. Es soll jetzt vorangehen - wegen ihm auch mit einer Impfpflicht.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) haben sich deutlich für eine Impfpflicht in pflegenden Berufen ausgesprochen.

Kretschmann hat bei der Regierungspressekonferenz außerdem klargemacht, er sei auch für eine Impfpflicht in Erziehungs-Berufen und bei Polizisten und Polizistinnen. Der Gesundheitsminister geht da noch weiter: Eigentlich wäre ihm von Anfang an eine allgemeine Impfpflicht am liebsten gewesen, erklärte Lucha. Er habe dann aber eine hitzige politische Diskussion um so eine Pflicht gescheut und auf Aufklärung und Vernunft gesetzt. Dies sei vielleicht ein Fehler gewesen.

Was tun, um das Impfen voranzubringen?

Neben den Impfungen bei den Hausärztinnen und -ärzten setzt die Landesregierung auf 155 mobile Impfteams und auf Impfstützpunkte. In der vergangenen Woche seien 40 Prozent der erreichten Impflinge Erstimpfungen gewesen. Gesundheitsminister Lucha hat durchblicken lassen, dass die Zahl der Impfteams noch aufgestockt werden könnte.

Auch in Vereinen und Kirchengemeinden soll es Aktionen geben. Neben Erstimpfungen will der Minister die Booster-Impfungen vorantreiben. An die Impfteams appellierte er, Booster-Willige nicht abzuweisen, wenn sie schon eine oder zwei Wochen vor Ablauf der empfohlenen sechs Monate zum Auffrischen kommen.

Bleiben die Impfzentren geschlossen?

Die Impfzentren will das Land derzeit nicht wieder öffnen. Das sei zu aufwändig und würde vor allem auch Personal binden und zu lange dauern.

„Bis wir die Impfzentren wieder etablieren könnten, wäre die halbe Messe gelesen.“

Die Impfteams seien die unkomplizierte, zielorientierte Variante, so Lucha.