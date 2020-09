Zusätzliche, vom Land finanzierte Schulbusse sollen helfen, Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern. Bisher ist der Bedarf noch gering. Nach den Herbstferien könnte sich das ändern.

Die Klagen einiger Kommunen in Baden-Württemberg über zu volle Schulbusse sind aus Sicht des Verbandes Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO) überzogen. "Von unseren Mitgliedern haben wir nicht gehört, dass Eltern sich über zu volle Busse beschweren", sagte eine Sprecherin des Verbandes, der rund 350 private Busunternehmen vertritt.

Sollten die Landkreise einen erhöhten Bedarf feststellen, könnten jedoch kurzfristig etwa 400 zusätzliche Busse zur Verfügung gestellt werden. Das habe eine Umfrage unter den WBO-Mitgliedern ergeben. Rund 300 dieser Fahrzeuge seien Reisebusse, die wegen der Corona-Beschränkungen derzeit stehen, 100 weitere seien Linienbusse.

Überfüllte Busse? Erst nach den Herbstferien

Mit einem Engpass an Bussen werde aber ohnehin erst nach den Herbstferien im November gerechnet - "dann, wenn viele wegen des schlechter werdenden Wetters vom Rad auf den Bus umsteigen", hieß es vom WBO. Auch der Landkreistag sieht dies so. "Erst dann stellt sich das Problem von möglicherweise überfüllten Bussen richtig", sagte die Vize-Geschäftsführerin, Nathalie Münz. Meldungen einiger Kommunen, wonach Schüler wegen zu voller Busse stehengelassen wurden, seien bisher Einzelfälle. Repräsentative Zahlen zum Bedarf der Landkreise an den sogenannten Verstärkerbussen gebe es noch nicht.

Das Land hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, zehn Millionen Euro für zusätzliche Busse zur Verfügung stellen zu wollen. Damit soll das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, gesenkt werden. Das zunächst bis zu den Herbstferien befristete Programm war vom Ministerium in der vergangenen Woche bis zum Jahresende verlängert worden.

Coronavirus-Hotspot Schulbus?

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte die Kommunen in die Pflicht genommen und Kritik an deren Verkehrspolitik geäußert. Das Problem voller Schulbusse zum Start des Schuljahres sei nicht neu, auch dass viele Verkehrsbetriebe über fehlende Busse oder fehlende Busfahrer klagen, sei schon lange klar gewesen, so der Grünen-Politiker im SWR. Die Berichte über volle Schulbusse und stehengelassene Kinder verfolge er persönlich mit Sorge, so der Grünen-Politiker weiter. Wenn es vor Ort an Bussen und Fahrern mangele, müssten die Schulen den Unterrichtsbeginn flexibler gestalten. Schulbusse als Hotspots für das Coronavirus habe er bisher aber nicht identifiziert. Vielmehr seien für Hermann derzeit Partys das größere Problem.