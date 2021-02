In Baden-Württemberg herrscht Aufregung um die Priorisierung von Lehrkräften bei der Corona-Impfung. Einzelne Bevölkerungsgruppen fürchten, benachteiligt zu werden. Ist die Kritik gerechtfertigt?

Der Chef der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts, der Ulmer Virologe Thomas Mertens, hat die geänderte Reihenfolge, mit der Baden-Württemberg bei der Impfung seiner Zielgruppen vorgeht, kritisiert. Über die nun aufkeimende gesellschaftliche Diskussion zeigte sich Mertens im SWR wenig überrascht.

"Die STIKO hat die Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher aufgrund der internationalen und nationalen Datenlage für die Gefährdung für schwere Erkrankungen in eine Priorisierungsstufe eingeordnet", sagte Mertens am Dienstagabend. Jetzt werde von politischer Seite von der STIKO-Empfehlung abgewichen. "Meines Erachtens war es zu erwarten, dass andere, die dadurch weniger Impfstoff bekommen können, sich darüber beschweren."

Was Mertens zur Debatte um die Wirksamkeit des Impfstoffs von Astrazeneca denkt, hat er im Interview mit dem SWR deutlich gemacht:

Mertens stellte im Interview mit der "Funke-Mediengruppe" klar , dass es nicht passieren dürfe, dass schwer kranke Risikopatienten leer ausgingen, weil Berufsgruppen mit starker Lobby vorgezogen würden. "Hier sollte es unbedingt in allen Impfzentren Listen geben, die festlegen, wer an die Reihe kommt, wenn Dosen übrig bleiben", sagte Mertens. Dabei könne man auch "geeignete Kandidaten aus nachfolgenden Prioritätsgruppen" vorziehen.

Kritik an Impfstrategie in den Sozialen Medien

In den Sozialen Medien wird die Entscheidung, bestimmte Berufsgruppen zu unterstützen, kontrovers diskutiert. So wird neben der Freude über den Schutz des Lehrpersonals die Frage nach einem vergleichbaren Risiko für andere Berufsgruppen aufgeworfen. Außerdem kritisieren User, dass Familien mit älteren Angehörigen bei der Entscheidung, die Kinder wieder in die Schulen zu schicken, nicht berücksichtigt worden seien. Sie befürchten, dass die nach Hause kommenden Kinder ansteckend sein könnten.

Bundesregierung für Flexibilität bei Reihenfolge für Covid-19-Impfung Die Bundesregierung hält es für wahrscheinlich, dass die Reihenfolge der Impfungen gegen Covid-19 in den kommenden Monaten noch einmal angepasst wird. "Wir können nicht von heute bis August in Stein meißeln, wer wann geimpft wird", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Dass Kita-Beschäftigte und Lehrkräfte nun in der Priorität nach oben gerückt seien, "zeigt ja, dass es da wo notwendig, eine Flexibilität gibt", fügte er hinzu.

Via Twitter äußerte sich die Landesregierung zur Situation für Lehrer, die Älter als 64 Jahre sind: Auf die Nachfrage, was mit Lehrern passiere, die 65 Jahre alt sind, antworte die Landesregierung, dass man dieses Problem bereits angezeigt habe und auf eine Rückmeldung des Sozialministeriums warte. Hintergrund sei, dass der AstraZeneca-Impfstoff nur bis 65 zugelassen ist und die mRNA-Impfstoffe noch in der Prio 1 (Ü 80) dringend benötigt werden.

Auch Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige äußern sich kritisch zur geänderten Impfreihenfolge. Personen mit Down-Syndrom oder geistiger Behinderung sind im Stufenplan der STIKO in Gruppe zwei eingeordnet. Sie befürchten nun, in der Impfreihenfolge nach hinten gedrängt zu werden.

Landesregierung: Genügend Impfstoff zur Verfügung

Die baden-württembergische Landesregierung hatte beschlossen, von Dienstag an Lehrkräfte und Kita-Personal gemeinsam mit anderen Gruppen aus der zweiten Priorität zu impfen. Dabei handelt es sich allerdings nur um Personen unter 65 aus der Stufe zwei, die nun den Impfstoff von Astrazeneca erhalten sollen. Dieser sei ausreichend vorhanden, sodass niemandem Impfstoff weggenommen werde, erklärte die Landesregierung. Bis Anfang März werden 450.000 Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs erwartet. Damit stehe genug Impfstoff zur Verfügung, um alle zu versorgen, denen jetzt ein Angebot gemacht werde.

Impfstau bei Astrazeneca in Baden-Württemberg

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden bis Dienstag nur rund 239.000 Dosen von Astrazeneca gespritzt. Dem Bundesgesundheitsministerium zufolge sind aber bereits mehr als 1,4 Millionen Astrazeneca-Dosen an die 16 Bundesländer geliefert. Die Lage ist in den Länder unterschiedlich. Nach Baden-Württemberg wurden diesen Daten zufolge bisher gut 194.000 Astrazeneca-Dosen geliefert und 12.000 verimpft. Voraussichtlich am Samstag sollen aber bereits mehr als 86.000 neue Dosen ankommen. Bundesweit ist dann eine Lieferung von mehr als 650.000 Astrazeneca-Dosen geplant.

Es gebe einen "Impfstau" in den Impfzentren der Länder, kritisierte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen. KBV-Vizechef Stephan Hofmeister mahnte: "Unverimpft sollte der Impfstoff nicht herumliegen. Er muss verimpft werden."

Die KBV forderte die Politik auf, alles Nötige für den breiten Start der Impfungen in Deutschlands 750.000 Haus- und Facharztpraxen, die impfen können, in die Wege zu leiten. Gassen rechnet mit einem möglichen Start dafür in der ersten Hälfte des zweiten Quartals. Voraussetzung für das flächendeckende Impfen in den Praxen sei, dass die Impfstoffe, Spritzen und anderes Material zuverlässig geliefert werde. Dann sei das "kein Hexenwerk, das ist Tagesgeschäft". Auch der Impfstoff von Biontech und Pfizer, der im Grundsatz stark gekühlt werden muss, könne in den Praxen verimpft werden; er sei 120 Stunden bei Kühlschranktemparaturen lagerfähig.

Hintergrund: Stufenplan der STIKO zur Impfreihenfolge

Für Verwirrung sorgt die Impfreihenfolge, da Bund und Land hier Unterschiede machen: Auf Bundesebene ist das Vorgehen in zwei Phasen unterteilt. Baden-Württemberg geht differenzierter vor und folgt in seiner Impfreihenfolge dem Plan der STIKO, der sechs Stufen vorsieht. Aufgrund der Verfügbarkeit des Astrazeneca-Impfstoffs wird in Baden-Württemberg nun mit der Impfung der Stufe zwei begonnen.