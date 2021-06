per Mail teilen

In Deutschland sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Gefordert wird nun ein zumindest teilweises Ende der Maskenpflicht. In Baden-Württemberg könnte es das im Außenbereich geben.

549 neue Coronaneuinfektion hat das Robert-Koch-Institut am Montag gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 16,6 gesunken. Aufgrund dieser Zahlen ist die Diskussion voll im Gange, ob die Maskenpflicht abgeschafft werden soll. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte die Länder am Wochenende dazu aufgerufen, die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Maskenpflicht zu klären. Besonders für Schülerinnen und Schüler, die Masken stundenlang im Unterricht tragen müssen, sei dies eine Belastung, hatte sie der "Bild am Sonntag" gesagt. Von FDP und AfD kamen Forderungen nach einer kompletten Aufhebung.

Landesregierung will über mögliche Lockerungen bei der Maskenpflicht beraten

Die baden-württembergische Landesregierung hat sich noch nicht entschieden, ob sie mögliche Lockerungen bei der Maskenpflicht unterstützen wird. Ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums sagte dem SWR am Montag, Ende kommender Woche werde es die nächste Änderung der Corona-Landesverordnung geben. Bei den Beratungen werde es sicherlich auch um weitere Lockerungen aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte gehen. Dazu gehöre auch der Gedanke von Bundesjustizministerin Lambrecht, die Verhältnismäßigkeit der Maskenpflicht zu überprüfen. Ziel der neuen Verordnung sei eine Vereinfachung der immer unübersichtlicheren Regeln.

Die Maskenpflicht in Baden-Württemberg könnte also womöglich fallen. Gleichzeitig betonte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, dass die Masken ein wesentlicher Beitrag zum Gesundheitsschutz seien. Außerdem sei mehr als die Hälfte der Menschen im Land noch nicht geimpft.

Baden-Württemberg weiter mit höchster Inzidenz

Bundesweit gehen die Zahlen nach unten. Baden-Würtemberg hat aber im Bundesvergleich den höchsten Inzidenzwert. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag er am Montag bei 23,8. Der bundesweite Wert lag mit 16,6 deutlich darunter.

In Baden-Württemberg liegen noch immer vier Landkreise über dem Wert von 50, bei dem es weitere entscheidende Lockerungen gibt. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums sprach von "Tendenzen, die uns nicht gefallen können." Eine zu frühe Abschaffung der Maskenpflicht könnte deshalb kontraproduktiv sein. Außerdem sei unklar, wie sich Mutationen wie die Delta-Variante auf das Infektionsgeschehen auswirken könnten, so der Ministeriumssprecher weiter.

Wie könnten Lockerungen aussehen?

Wenn es Lockerungen der Maskenpflicht geben sollte, dann nur draußen im Freien, heißt es aus Regierungskreisen. Denkbar sei, bei niedrigen Inzidenzen auf Bahnsteigen und in Fußgängerzonen keine Masken mehr vorzuschreiben, während es in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften bei der Maskenpflicht bleiben soll. Auch für die Schüler könnte es außerhalb des Unterrichts Lockerungen bei der Maskenpflicht geben, etwa auf dem Pausenhof.

Lehrerverband gegen Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen

Der Deutsche Lehrerverband ist gegen eine schnelle Aufhebung der Maskenpflicht an den Schulen. Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, er rate insbesondere während des Unterrichts zu "größtmöglicher Vorsicht". "Das Virus ist ja noch nicht von der Bildfläche verschwunden." Die Maskenpflicht und auch regelmäßige Tests sollten im auslaufenden Schuljahr bleiben, so Meidinger.

Er warnte zugleich wegen immer noch erhöhten Infektionszahlen in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die bisher kaum geimpft seien. "Auch rund die Hälfte aller Lehrkräfte verfügt noch nicht über einen vollständigen Impfschutz", sagte Meidinger. Außerdem sei die Gefahr einer vierten Welle wegen der zunächst in Indien entdeckten Delta-Variante des Virus auch für Deutschland nicht völlig auszuschließen.