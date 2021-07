BW-Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) ist seit kurzem Papa. Er will sich gerne die Familienarbeit mit seiner Frau teilen. Eine Diskussion um Elternzeit für Minister ist entbrannt.

Seit 2014 dürfen in Baden-Württemberg Landtagsabgeordnete in Elternzeit gehen - eine Regelung, die bundesweit einmalig ist. Sechs Abgeordnete haben das Recht auf Elternzeit bisher in Anspruch genommen. Für Ministerinnen und Minister ist eine Elternzeit nicht vorgesehen. Das zuständige Staatsministerium hielt sich auf Anfrage des SWR bedeckt, was für dieses Amt möglich sei. Der neue grüne Finanzminister Bayaz jedenfalls, der frischgebackener Vater ist, hatte vor einer Woche in einem Zeitungsinterview angedeutet, er wolle Elternzeit nehmen.

Familienarbeit mit seiner Frau teilen

Bayaz' Lebenspartnerin ist die grüne Fraktionschefin im Bayerischen Landtag Katharina Schulze. Für den 37-Jährigen ist die Gleichberechtigung in Kindererziehung und Familie selbstverständlich: "Sie hat ebenso einen mindestens genauso wichtigen und zeitlich anstrengenden Job wie ich es habe und deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, unser Kind gleichberechtigt zu erziehen. Ich finde es gut, dass sich auch Männer - auch Minister - die Frage gefallen lassen müssen. Das ist ein Zeichen von gesellschaftlichem Fortschritt."

Bayaz ruderte wieder zurück

Aber nachdem der Grünen-Politiker zunächst damit geliebäugelt hatte, als Minister in Elternzeit zu gehen, ruderte er inzwischen wieder zurück. Er werde jetzt noch im Homeoffice arbeiten, dann drei Wochen nach der Geburt seines Sohnes wieder in seinem Büro in Stuttgart sein, sagte er dem SWR.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigte Verständnis für den Wunsch von Bayaz, die Familienarbeit mit seiner Frau zu teilen.

"Wir alle kennen die Worte am Ende: Meine Frau hat mir den Rücken freigehalten. Das ist völlig aus der Zeit gefallen."

Dennoch machte Kretschmann deutlich, dass es für einen Minister nicht einfach möglich sein werde, in Elternzeit zu gehen wie für sonst jemanden. "Er ist Minister, muss dieses Amt wahrnehmen, aber er könnte vornehmlich im Homeoffice arbeiten", schlägt der grüne Ministerpräsident vor.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, der selbst dreifacher Familienvater ist, lehnt eine Elternzeit für Minister kategorisch ab. Der liberale Politiker findet, dass sich ein Minister nicht auf Monate abmelden kann. Mit dem Amt habe er eine besondere Verantwortung für das Land.

Zuspruch von SPD-Mann Weirauch

Boris Weirauch ist rechtspolitischer Sprecher der SPD im Landtag. Er hat vier zum Teil noch kleine Kinder und auch seine Frau arbeitet. Für ihn müsste eine Elternzeit für Minister "drin" sein, wie er gegenüber dem SWR sagt: "Es muss ja nicht die Zeit sein, die für die Normalbevölkerung gilt, kann auch etwas kürzer sein, aber es geht darum, dass zumindest über einige Monate zu ermöglichen und nicht gleich nach der Geburt wieder im Ministerium zu sein."

Der CDU-Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag Manuel Hagel - Vater zweier Söhne - sagte, er verstehe, dass ein Minister nach der Geburt seines Kindes mit seiner Frau auch "Qualitytime" verbringen wolle. Das sei doch das normalste der Welt, so der CDU-Mann.

"Männer von heute wollen nicht das Leben ihrer Väter."

Die Soziologin Jutta Allmendinger vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung sieht durchaus eine positive Entwicklung in der Gesellschaft, was die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern angeht. Die heutigen Männer wollten nicht das Leben ihrer Väter haben, sagte sie am Mittwoch in einem SWR-Interview. Männer von heute wollten Elternzeit nehmen und ihre Kinder groß werden sehen. Allmendinger forderte dennoch ein Umdenken vor allem in der Arbeitswelt, es müsste nicht immer gleich heißen, Elternzeit sei das Ende der Karriere. Es seien neue "Mindsets" nötig.

"Der Begriff der Rabenmutter ist international absolut einzigartig."

Allmendinger betonte, dass es in Deutschland eine lange Historie der zentralen Mutterrolle gebe. Nur in Deutschland existiere der Begriff "der Rabenmutter". Es gebe Halbtagsschulen und unflexible Kinderbetreuung in den Kitas. Die Soziologin kommt zum Schluss: "Deutschland hat mit der Diskussion um Gleichstellungsfragen zu spät angefangen." Allmendinger befürwortet ausdrücklich die Debatte um Elternzeit in der Landesregierung in Baden-Württemberg. Sie ist sich sicher: "Deutschland braucht selbstbewusste Männer. Minister sind da Gallionsfiguren."